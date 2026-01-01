Hemmelig ist eine selbst gehostete Anwendung zum Teilen sensibler Informationen über verschlüsselte, sich selbst zerstörende Links. Passwörter, API-Schlüssel und private Notizen werden clientseitig verschlüsselt, bevor sie den Browser verlassen, sodass der Server nur Chiffretext speichert, den er nicht entschlüsseln kann. Jedes Geheimnis kann mit einer Passphrase gesperrt, durch IP eingeschränkt, so eingestellt werden, dass es nach einer gewählten Zeit abläuft, oder auf eine maximale Anzahl von Ansichten begrenzt werden.

Wenn Sie Hemmelig auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bleiben alle geteilten Anmeldeinformationen außerhalb der Infrastruktur Dritter. Sie kontrollieren die Aufbewahrungsregeln, die Zugriffsprotokolle und die Verschlüsselungsgrenze, was es ideal für Teams macht, die Anmeldeinformationen, Kundendaten oder andere Nutzdaten übergeben, die zu sensibel sind, um sie in E-Mails oder im Chatverlauf zu hinterlassen.