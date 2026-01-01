GPT-Researcher ist ein quelloffener autonomer KI-Agent, der entwickelt wurde, um umfassende Online-Recherchen zu jedem Thema durchzuführen. Er verwendet einen Multi-Agenten-Ansatz – ein Planer-Agent zerlegt die Frage in Unterabfragen, Recherche-Agenten sammeln gleichzeitig Informationen aus Dutzenden von Quellen, und ein Schreiber-Agent fasst die Ergebnisse in einem strukturierten, zitierten Bericht zusammen. Dieser parallele Ansatz reduziert die Zeit zur Erstellung von forschungstauglichen Inhalten im Vergleich zum manuellen Browsen oder Einzelabfrage-LLM-Prompts drastisch.

Das Selbst-Hosting von GPT-Researcher gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, welche LLM-Anbieter und Such-APIs Sie verbinden, welche Daten verarbeitet und wie Berichte gespeichert werden. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass sensible Forschungsthemen auf Ihrer Infrastruktur verbleiben, ohne Nutzungseinschränkungen durch von Drittanbietern gehostete Dienste.