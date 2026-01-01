GPT-Researcher mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Autonomer KI-Forschungsagent, der Deep-Web-Recherchen durchführt und detaillierte, zitierte Berichte in Minuten erstellt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für GPT-Researcher
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit GPT-Researcher erstellen können
GPT-Researcher ist ein quelloffener autonomer KI-Agent, der entwickelt wurde, um umfassende Online-Recherchen zu jedem Thema durchzuführen. Er verwendet einen Multi-Agenten-Ansatz – ein Planer-Agent zerlegt die Frage in Unterabfragen, Recherche-Agenten sammeln gleichzeitig Informationen aus Dutzenden von Quellen, und ein Schreiber-Agent fasst die Ergebnisse in einem strukturierten, zitierten Bericht zusammen. Dieser parallele Ansatz reduziert die Zeit zur Erstellung von forschungstauglichen Inhalten im Vergleich zum manuellen Browsen oder Einzelabfrage-LLM-Prompts drastisch.
Das Selbst-Hosting von GPT-Researcher gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, welche LLM-Anbieter und Such-APIs Sie verbinden, welche Daten verarbeitet und wie Berichte gespeichert werden. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass sensible Forschungsthemen auf Ihrer Infrastruktur verbleiben, ohne Nutzungseinschränkungen durch von Drittanbietern gehostete Dienste.
Wichtige Funktionen von GPT-Researcher
Multi-Agenten-Forschung
Parallele Unterabfrage-Agenten sammeln gleichzeitig Daten aus Dutzenden von Quellen und erstellen umfassende Berichte schneller als jeder einsträngige Forschungsablauf.
Zitierte Berichte
Jeder generierte Bericht enthält Inline-Quellenangaben und ein Literaturverzeichnis, wodurch die Ergebnisse überprüfbar und für den professionellen Einsatz geeignet sind.
Mehrere Berichtstypen
Forschungsberichte, Ressourcenlisten, Gliederungen oder benutzerdefinierte Ausgaben generieren, um genau die Ergebnisse zu liefern, die Ihr Workflow erfordert.
Flexibler LLM Support
Verbinden Sie OpenAI, Anthropic, Ollama oder einen beliebigen OpenAI-kompatiblen Endpunkt, damit Sie Kosten, Geschwindigkeit und Modellfähigkeit pro Forschungsaufgabe ausbalancieren können.
Websuche-Integration
Verbindet sich mit Tavily, Google, Bing und anderen Suchanbietern, um aktuelle Informationen in Echtzeit abzurufen, anstatt sich auf statische Trainingsdaten zu verlassen.
Warum Sie GPT-Researcher auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.