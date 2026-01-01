Open Dronelog mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Analysator für DJI- und Litchi-Drohnenflugprotokolle mit 3D-Karten, Telemetriediagrammen und druckbaren Flugberichten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Open Dronelog erstellen können
Open Dronelog ist ein Open-Source-Drohnenflugprotokoll-Analysator, der DJI-, Litchi- und Airdata-Exporte in eine lokale DuckDB-Datenbank importiert und sie über ein interaktives Web-Dashboard zugänglich macht. Im Gegensatz zu Cloud-Diensten, die Ihre Fluggeschichte hinter Abonnements oder Upload-Limits verbergen, bleibt jeder Flug, jede Batterieseriennummer und jede Telemetrieprobe auf Ihrem eigenen Server, und Analysen werden lokal mit automatischem Downsampling für sehr große Datensätze durchgeführt.
Das Selbst-Hosting von Open Dronelog auf Ihrem VPS hält persönlich identifizierbare Flugrouten, Drohnen-Seriennummern und den Batterieverlauf vollständig unter Ihrer Kontrolle. Sie können Protokolle automatisch aus einem gemounteten Ordner synchronisieren, druckbare A4-Regulierungsberichte für Behörden erstellen und eine einzige Instanz mit einem gesamten Drohnenteam teilen, ohne pro-Pilot-Gebühren.
Wichtige Funktionen von Open Dronelog
Multi-Format-Protokollimport
Importieren Sie DJI .txt, Litchi CSV und Airdata-Exporte mit automatischer Einheitenerkennung, intelligenter Deduplizierung und optionalen Parser-Plugins von Drittanbietern.
Interaktive Flugkarten
Flüge auf einer 3D-Karte mit wählbaren Satelliten-, Topografie- oder OpenStreetMap-Ebenen, variabler Geschwindigkeitsregelung und Live-RC-Stick-Visualisierung wiedergeben.
Telemetrie-Diagramme
Synchronisierte Drag-to-Zoom-Diagramme für Höhe, Geschwindigkeit, Batteriezellenspannungen, Lage, RC-Signal, GPS und Entfernung zum Startpunkt für jeden Flug.
Batteriezustandsüberwachung
Zyklenzählungen pro Batterie, der Verlauf der Vollladekapazität und Trends der Nutzungsminuten helfen Ihnen, eine Verschlechterung zu erkennen, bevor eine Batterie während des Fluges ausfällt.
Druckbare Flugberichte
Erstellen Sie konfigurierbare A4-HTML-Berichte mit auswählbaren Feldgruppen, Wetterdaten und einer Tag-für-Tag-Gruppierung, die direkt als PDF für Behörden gedruckt werden.
Lokaler Speicher zuerst
Alle Flüge leben in einer lokalen DuckDB-Datenbank mit CSV-, JSON-, GPX- und KML-Export sowie vollständiger Sicherung und Wiederherstellung — kein Cloud-Upload erforderlich.
Warum Sie Open Dronelog auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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