Open Dronelog ist ein Open-Source-Drohnenflugprotokoll-Analysator, der DJI-, Litchi- und Airdata-Exporte in eine lokale DuckDB-Datenbank importiert und sie über ein interaktives Web-Dashboard zugänglich macht. Im Gegensatz zu Cloud-Diensten, die Ihre Fluggeschichte hinter Abonnements oder Upload-Limits verbergen, bleibt jeder Flug, jede Batterieseriennummer und jede Telemetrieprobe auf Ihrem eigenen Server, und Analysen werden lokal mit automatischem Downsampling für sehr große Datensätze durchgeführt.

Das Selbst-Hosting von Open Dronelog auf Ihrem VPS hält persönlich identifizierbare Flugrouten, Drohnen-Seriennummern und den Batterieverlauf vollständig unter Ihrer Kontrolle. Sie können Protokolle automatisch aus einem gemounteten Ordner synchronisieren, druckbare A4-Regulierungsberichte für Behörden erstellen und eine einzige Instanz mit einem gesamten Drohnenteam teilen, ohne pro-Pilot-Gebühren.