Reiverr ist ein Open-Source-Frontend, das Medienerkennung, -anforderung und -wiedergabe in einer einzigen TV-freundlichen Oberfläche vereint. Anstatt zwischen Jellyfin, TMDB, Sonarr und Radarr hin- und herzuwechseln, können Benutzer angesagte Titel durchsuchen, personalisierte Empfehlungen erhalten, fehlende Inhalte anfordern und streamen, was sich bereits in ihrer Bibliothek befindet – alles über eine einzige App, die für Fernbedienungen und 10-Fuß-Benutzeroberflächen optimiert ist.

Wenn Sie Reiverr auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, behalten Sie jeden verbundenen API-Schlüssel, den Wiedergabeverlauf und das Anforderungsprotokoll unter Ihrer Kontrolle. Die Plugin-basierte Architektur ermöglicht es Ihnen, neue Streaming-Quellen hinzuzufügen, ohne den Kern zu modifizieren, und dasselbe Backend kann sowohl die Web-App als auch eine native Version auf Samsung Tizen Smart-TVs betreiben.