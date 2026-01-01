Reiverr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Einheitliche TV-freundliche Oberfläche für Jellyfin, TMDB, Sonarr und Radarr, die die Overseerr-ähnliche Entdeckung ersetzt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Reiverr
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Reiverr erstellen können
Reiverr ist ein Open-Source-Frontend, das Medienerkennung, -anforderung und -wiedergabe in einer einzigen TV-freundlichen Oberfläche vereint. Anstatt zwischen Jellyfin, TMDB, Sonarr und Radarr hin- und herzuwechseln, können Benutzer angesagte Titel durchsuchen, personalisierte Empfehlungen erhalten, fehlende Inhalte anfordern und streamen, was sich bereits in ihrer Bibliothek befindet – alles über eine einzige App, die für Fernbedienungen und 10-Fuß-Benutzeroberflächen optimiert ist.
Wenn Sie Reiverr auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, behalten Sie jeden verbundenen API-Schlüssel, den Wiedergabeverlauf und das Anforderungsprotokoll unter Ihrer Kontrolle. Die Plugin-basierte Architektur ermöglicht es Ihnen, neue Streaming-Quellen hinzuzufügen, ohne den Kern zu modifizieren, und dasselbe Backend kann sowohl die Web-App als auch eine native Version auf Samsung Tizen Smart-TVs betreiben.
Wichtige Funktionen von Reiverr
TMDB Entdeckung
Durchsuchen Sie angesagte Filme und Serien, personalisierte Empfehlungen, Besetzung, Bewertungen und Trailer, bereitgestellt von The Movie Database.
Jellyfin Wiedergabe
Streamen Sie Inhalte, die sich bereits in Ihrer Jellyfin-Bibliothek befinden, direkt in Reiverr, ohne Apps oder Sitzungen zu wechseln.
Sonarr- und Radarr-Anfragen
Senden Sie fehlende Titel direkt an Sonarr oder Radarr für den automatischen Download und Bibliotheksimport, ohne eine der Benutzeroberflächen zu öffnen.
TV-First-Benutzeroberfläche
Fernbedienungsfreundliche Navigation, große Typografie und Fokus-Hervorhebung, von Grund auf neu entwickelt für Smart-TVs und Set-Top-Boxen.
Plugin-Architektur
Legen Sie zusätzliche Wiedergabe- oder Quell-Plugins in den gemounteten Plugins-Ordner ab, um Reiverr zu erweitern, ohne das Image neu zu erstellen.
Tizen Smart TV Build
Koppeln Sie das gehostete Backend mit dem offiziellen Tizen-Build, um Reiverr als native App auf Samsung Smart-TVs zu installieren.
Warum Sie Reiverr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.