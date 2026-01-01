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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fĂĽr 1 Jahr
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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Manyfold erstellen kĂ¶nnen

Manyfold ist ein Open-Source-Manager fĂĽr digitale Assets, der speziell fĂĽr 3D-Druck-Enthusiasten und Maker entwickelt wurde, die wachsende Sammlungen von STL-, 3MF- und anderen Modelldateien organisieren mĂĽssen. Im Gegensatz zu generischen Dateimanagern versteht Manyfold 3D-Dateien nativ, generiert Miniaturansichten und interaktive Vorschauen, verfolgt Ersteller und Lizenzen und gruppiert verwandte Teile zu logischen Modellen mit Tags, Beschreibungen und benutzerdefinierten Metadaten.

Wenn Sie Manyfold auf Ihrem VPS ausfĂĽhren, behalten Sie Tausende von kostenpflichtigen und kostenlosen Modellen, die Sie von Websites wie MakerWorld, Printables und Thingiverse sammeln, unter Ihrer vollstĂ¤ndigen Kontrolle. Eine fĂ¶derierte ActivityPub-Schicht ermĂ¶glicht es Ihnen, Sammlungen mit anderen Makern zu teilen, ohne Ihre Bibliothek einem geschlossenen Marktplatz zu ĂĽberlassen.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Wichtige Funktionen von Manyfold

Interaktive 3D-Vorschauen

STL, 3MF, OBJ und andere Formate direkt im Browser drehen und inspizieren, ohne einen Slicer herunterzuladen oder zu Ă¶ffnen.

Intelligente Verschlagwortung und Metadaten

Organisieren Sie Modelle mit hierarchischen Tags, Erstellern, Lizenzen und benutzerdefinierten Feldern, damit Ihre Bibliothek auch bei wachsender GrĂ¶Ăźe durchsuchbar bleibt.

Mehrbenutzer-Sammlungen

Teilen Sie Bibliotheken mit Familien- oder Clubmitgliedern unter Verwendung granularer Benutzerberechtigungen und rollenbasierter Zugriffssteuerungen.

FĂ¶deriertes Teilen

Folgen Sie anderen Manyfold-Instanzen ĂĽber ActivityPub, um Modelle zu entdecken und auszutauschen, ohne von einem zentralen Marktplatz abhĂ¤ngig zu sein.

OIDC Single Sign-On

Verbinden Sie Manyfold mit Authentik, Keycloak oder einem beliebigen OIDC-Anbieter, um die Authentifizierung in Ihrem selbst gehosteten Stack zu zentralisieren.

Automatisches Bibliotheks-Scanning

Legen Sie Ordner mit bestehenden Modellen in das Speicher-Volume ab, und Manyfold importiert, dedupliziert und indiziert sie sofort.

Warum Sie Manyfold auf Hostinger ausfĂĽhren sollten

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestĂĽrzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.

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