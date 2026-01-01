Manyfold ist ein Open-Source-Manager fĂĽr digitale Assets, der speziell fĂĽr 3D-Druck-Enthusiasten und Maker entwickelt wurde, die wachsende Sammlungen von STL-, 3MF- und anderen Modelldateien organisieren mĂĽssen. Im Gegensatz zu generischen Dateimanagern versteht Manyfold 3D-Dateien nativ, generiert Miniaturansichten und interaktive Vorschauen, verfolgt Ersteller und Lizenzen und gruppiert verwandte Teile zu logischen Modellen mit Tags, Beschreibungen und benutzerdefinierten Metadaten.

Wenn Sie Manyfold auf Ihrem VPS ausfĂĽhren, behalten Sie Tausende von kostenpflichtigen und kostenlosen Modellen, die Sie von Websites wie MakerWorld, Printables und Thingiverse sammeln, unter Ihrer vollstĂ¤ndigen Kontrolle. Eine fĂ¶derierte ActivityPub-Schicht ermĂ¶glicht es Ihnen, Sammlungen mit anderen Makern zu teilen, ohne Ihre Bibliothek einem geschlossenen Marktplatz zu ĂĽberlassen.