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Leichtgewichtiger, selbst gehosteter RSS-Reader mit einer Ã¼bersichtlichen WeboberflÃ¤che, Tastenkombinationen und Fever-API-UnterstÃ¼tzung.

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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Fusion RSS erstellen kÃ¶nnen

Fusion ist ein minimalistischer Open-Source-RSS-Reader, der in Go geschrieben ist und sich auf einen schnellen, ablenkungsfreien Leseworkflow konzentriert. Er parst RSS- und Atom-Feeds, entdeckt Feeds automatisch von Website-URLs und organisiert Abonnements in Gruppen, wÃ¤hrend er den ungelesenen Status, Lesezeichen und die Volltextsuche in Ihrer gesamten Bibliothek verfolgt.

Wenn Sie Fusion auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben Ihre Abonnementliste und Ihr Leseverlauf von Drittanbieterdiensten fern, und seine Fever API-KompatibilitÃ¤t ermÃ¶glicht es nativen mobilen Clients wie Reeder, Unread und FeedMe, sich mit Ihrer eigenen Instanz anstatt mit einem Cloud-Aggregator zu synchronisieren.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Fusion RSS

Fieber-API-Support

Synchronisieren Sie Artikel mit nativen iOS-, Android- und Desktop-Clients wie Reeder, Unread und FeedMe Ã¼ber die integrierte Fever-kompatible API.

Tastaturgesteuerter Reader

Tastenkombinationen im Google Reader-Stil ermÃ¶glichen es Ihnen, Hunderte von Artikeln pro Sitzung zu sichten, ohne die Tastatur zu verlassen.

Automatische Feed-Erkennung

FÃ¼gen Sie eine beliebige Website-URL ein, und Fusion findet den RSS- oder Atom-Feed automatisch, mit Gruppenorganisation fÃ¼r Ã¼bersichtliche Abonnementlisten.

Responsive PWA

Installierbare progressive Web-App bietet ein natives Leseerlebnis auf Telefonen, Tablets und Desktop-Browsern.

OIDC-Einmalanmeldung

Die optionale OpenID Connect-Integration ermÃ¶glicht die Authentifizierung gegenÃ¼ber Keycloak, Authelia oder jedem kompatiblen IdentitÃ¤tsanbieter.

Kein KI-Ballast

Absichtlich wird auf KI-Zusammenfassungs- und Empfehlungsfunktionen verzichtet, um den Leser konzentriert, unbelastet und vorhersehbar zu halten.

Warum Sie Fusion RSS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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