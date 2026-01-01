Fusion ist ein minimalistischer Open-Source-RSS-Reader, der in Go geschrieben ist und sich auf einen schnellen, ablenkungsfreien Leseworkflow konzentriert. Er parst RSS- und Atom-Feeds, entdeckt Feeds automatisch von Website-URLs und organisiert Abonnements in Gruppen, wÃ¤hrend er den ungelesenen Status, Lesezeichen und die Volltextsuche in Ihrer gesamten Bibliothek verfolgt.

Wenn Sie Fusion auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben Ihre Abonnementliste und Ihr Leseverlauf von Drittanbieterdiensten fern, und seine Fever API-KompatibilitÃ¤t ermÃ¶glicht es nativen mobilen Clients wie Reeder, Unread und FeedMe, sich mit Ihrer eigenen Instanz anstatt mit einem Cloud-Aggregator zu synchronisieren.