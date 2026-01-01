Fusion RSS in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbst gehosteter RSS-Reader mit einer Ã¼bersichtlichen WeboberflÃ¤che, Tastenkombinationen und Fever-API-UnterstÃ¼tzung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Fusion RSS
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Fusion RSS erstellen kÃ¶nnen
Fusion ist ein minimalistischer Open-Source-RSS-Reader, der in Go geschrieben ist und sich auf einen schnellen, ablenkungsfreien Leseworkflow konzentriert. Er parst RSS- und Atom-Feeds, entdeckt Feeds automatisch von Website-URLs und organisiert Abonnements in Gruppen, wÃ¤hrend er den ungelesenen Status, Lesezeichen und die Volltextsuche in Ihrer gesamten Bibliothek verfolgt.
Wenn Sie Fusion auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben Ihre Abonnementliste und Ihr Leseverlauf von Drittanbieterdiensten fern, und seine Fever API-KompatibilitÃ¤t ermÃ¶glicht es nativen mobilen Clients wie Reeder, Unread und FeedMe, sich mit Ihrer eigenen Instanz anstatt mit einem Cloud-Aggregator zu synchronisieren.
Wichtige Funktionen von Fusion RSS
Fieber-API-Support
Synchronisieren Sie Artikel mit nativen iOS-, Android- und Desktop-Clients wie Reeder, Unread und FeedMe Ã¼ber die integrierte Fever-kompatible API.
Tastaturgesteuerter Reader
Tastenkombinationen im Google Reader-Stil ermÃ¶glichen es Ihnen, Hunderte von Artikeln pro Sitzung zu sichten, ohne die Tastatur zu verlassen.
Automatische Feed-Erkennung
FÃ¼gen Sie eine beliebige Website-URL ein, und Fusion findet den RSS- oder Atom-Feed automatisch, mit Gruppenorganisation fÃ¼r Ã¼bersichtliche Abonnementlisten.
Responsive PWA
Installierbare progressive Web-App bietet ein natives Leseerlebnis auf Telefonen, Tablets und Desktop-Browsern.
OIDC-Einmalanmeldung
Die optionale OpenID Connect-Integration ermÃ¶glicht die Authentifizierung gegenÃ¼ber Keycloak, Authelia oder jedem kompatiblen IdentitÃ¤tsanbieter.
Kein KI-Ballast
Absichtlich wird auf KI-Zusammenfassungs- und Empfehlungsfunktionen verzichtet, um den Leser konzentriert, unbelastet und vorhersehbar zu halten.
Warum Sie Fusion RSS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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