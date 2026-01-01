Calibre-Web als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne Weboberfläche für Ihre Calibre E-Book-Bibliothek, von jedem Gerät mit Webbrowser aus zugänglich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Calibre-Web erstellen können
Calibre-Web bietet eine übersichtliche, browserbasierte Oberfläche zum Verwalten und Lesen von E-Books, die in einer Calibre-Datenbank gespeichert sind. Es unterstützt EPUB-, PDF-, MOBI-, AZW3- und Comic-Formate, enthält einen integrierten E-Book-Reader mit anpassbaren Designs und ermöglicht mehreren Benutzern, separate Leselisten und Fortschritte zu verwalten – alles ohne die Desktop-App von Calibre zu benötigen.
Durch das Selbst-Hosting von Calibre-Web auf Ihrem VPS erhalten Sie eine persönliche digitale Bibliothek, die von überall zugänglich ist, ohne Tracking, ohne DRM-Beschränkungen und mit vollständiger Kontrolle über Ihre Lesedaten und Sammlung.
Wichtige Funktionen von Calibre-Web
Integrierter E-Book-Reader
Lesen Sie EPUB und andere Formate direkt im Browser mit anpassbaren Schriftarten, Themen und Lesefortschrittsverfolgung.
Mehrbenutzerunterstützung
Jeder Nutzer erhält individuelle Leselisten, Fortschritt und Einstellungen, ohne ein einziges Konto oder eine Sammlungsansicht zu teilen.
Unterstützung mehrerer Formate
Unterstützt EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR und CBZ, sodass Ihre gesamte Bibliothek – Bücher, Comics und Zeitschriften – an einem Ort vereint ist.
An Gerät senden
Senden Sie Bücher direkt an Kindle oder andere E-Reader, damit Ihr bevorzugtes Gerät immer die gewünschten Inhalte ohne manuelle Übertragungen hat.
Metadatenverwaltung
Bearbeiten Sie Buchdetails, Cover, Tags und Serieninformationen, um eine gut organisierte, durchsuchbare Bibliothek zu pflegen, während sie wächst.
Warum Sie Calibre-Web auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.