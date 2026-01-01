Calibre-Web bietet eine übersichtliche, browserbasierte Oberfläche zum Verwalten und Lesen von E-Books, die in einer Calibre-Datenbank gespeichert sind. Es unterstützt EPUB-, PDF-, MOBI-, AZW3- und Comic-Formate, enthält einen integrierten E-Book-Reader mit anpassbaren Designs und ermöglicht mehreren Benutzern, separate Leselisten und Fortschritte zu verwalten – alles ohne die Desktop-App von Calibre zu benötigen.

Durch das Selbst-Hosting von Calibre-Web auf Ihrem VPS erhalten Sie eine persönliche digitale Bibliothek, die von überall zugänglich ist, ohne Tracking, ohne DRM-Beschränkungen und mit vollständiger Kontrolle über Ihre Lesedaten und Sammlung.