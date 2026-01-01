Donetick mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Anwendung für die gemeinsame Aufgabenverwaltung zur Organisation von Haushaltsaufgaben und wiederkehrenden Verantwortlichkeiten für mehrere Benutzer.
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Was Sie mit Donetick erstellen können
Donetick ist eine selbst gehostete Aufgabenverwaltungsanwendung, die speziell für Wohngemeinschaften und kleine Gruppen entwickelt wurde. Sie geht über einfache To-Do-Listen hinaus, indem sie intelligente Zuweisungsstrategien bietet – einschließlich zufälliger Rotation und Lastenausgleich basierend auf dem Erledigungsverlauf –, sodass wiederkehrende Aufgaben ohne manuelle Koordination gerecht unter allen Mitgliedern verteilt werden.
Flexible Zeitplanung unterstützt tägliche, wöchentliche, monatliche und benutzerdefinierte Wiederholungsmuster, während Integrationen mit Telegram und Pushover rechtzeitige Erinnerungen liefern. Die Unterstützung von NFC-Tags ermöglicht es Mitgliedern, Aufgaben sofort durch Antippen eines Tags am entsprechenden Ort zu erledigen. SSO- und OIDC-Kompatibilität bedeutet, dass Donetick in bestehende Identitätseinrichtungen passt, und das leichtgewichtige SQLite-Backend vereinfacht die Bereitstellung. Self-Hosting bietet Ihnen vollständige Datenhoheit ohne Abonnementgebühren.
Wichtige Funktionen von Donetick
Intelligente Aufgabenzuweisung
Verteilt Aufgaben fair, entweder durch zufällige Zuweisung oder durch Lastenausgleich, basierend auf dem Erledigungsverlauf jedes Mitglieds.
Flexible Wiederholung
Unterstützt tägliche, wöchentliche, monatliche und benutzerdefinierte Zeitpläne, damit jede Routine – von täglichen Spülvorgängen bis zu monatlichen Grundreinigungen – im Plan bleibt.
Push-Benachrichtigungen
Integriert sich mit Telegram und Pushover, um Erinnerungen und Überfälligkeitswarnungen direkt an die Geräte der Mitglieder zu senden.
NFC-Tag-Unterstützung
Platzieren Sie NFC-Tags an relevanten Stellen im Haus, damit Mitglieder Aufgaben sofort mit einem Fingertipp auf dem Telefon als erledigt markieren können.
SSO- und OIDC-Anmeldung
Verbindet sich mit bestehenden Identitätsanbietern über Single Sign-On und OpenID Connect für eine nahtlose Benutzerverwaltung.
Warum Sie Donetick auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.