Donetick ist eine selbst gehostete Aufgabenverwaltungsanwendung, die speziell für Wohngemeinschaften und kleine Gruppen entwickelt wurde. Sie geht über einfache To-Do-Listen hinaus, indem sie intelligente Zuweisungsstrategien bietet – einschließlich zufälliger Rotation und Lastenausgleich basierend auf dem Erledigungsverlauf –, sodass wiederkehrende Aufgaben ohne manuelle Koordination gerecht unter allen Mitgliedern verteilt werden.

Flexible Zeitplanung unterstützt tägliche, wöchentliche, monatliche und benutzerdefinierte Wiederholungsmuster, während Integrationen mit Telegram und Pushover rechtzeitige Erinnerungen liefern. Die Unterstützung von NFC-Tags ermöglicht es Mitgliedern, Aufgaben sofort durch Antippen eines Tags am entsprechenden Ort zu erledigen. SSO- und OIDC-Kompatibilität bedeutet, dass Donetick in bestehende Identitätseinrichtungen passt, und das leichtgewichtige SQLite-Backend vereinfacht die Bereitstellung. Self-Hosting bietet Ihnen vollständige Datenhoheit ohne Abonnementgebühren.