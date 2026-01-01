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Selbst gehostete Dateifreigabeplattform mit benutzerfreundlichen Freigabelinks, Passwortschutz, Ablaufkontrollen und individuellem Branding.

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NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Erugo erstellen kÃ¶nnen

Erugo ist eine selbst gehostete Dateifreigabeplattform, die auf Laravel und Vue.js basiert und mit der Sie Dateien sicher senden und empfangen kÃ¶nnen, ohne auf Cloud-Speicherdienste angewiesen zu sein. Freigaben verwenden benutzerfreundliche URLs anstelle von zufÃ¤lligen Tokens, und jede Ãœbertragung kann mit einem Passwort geschÃ¼tzt, auf ein Download-Limit begrenzt oder so eingestellt werden, dass sie nach einem bestimmten Datum oder einer bestimmten Zeit automatisch ablÃ¤uft.

Im Gegensatz zu abonnementbasierten Cloud-Diensten speichert Erugo alle Dateien auf Ihrem eigenen VPS, ohne dass SpeicherbeschrÃ¤nkungen durch eine Preisstufe auferlegt werden. Eine Reverse-Share-Funktion ermÃ¶glicht es GÃ¤sten, Dateien Ã¼ber einen einmaligen Einladungslink direkt auf Ihren Server hochzuladen, und anpassbares Branding sorgt dafÃ¼r, dass die BenutzeroberflÃ¤che zu Ihrer Organisation oder persÃ¶nlichen Domain passt.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Erugo

Benutzerfreundliche Teilen-Links

Freigaben verwenden lesbare, einprÃ¤gsame URLs anstelle von zufÃ¤lligen Tokens, was die Kommunikation von Links mÃ¼ndlich oder schriftlich erleichtert.

Passwort- und Ablaufregelungen

SchÃ¼tzen Sie jede Freigabe mit einem Passwort, legen Sie eine maximale Download-Anzahl fest oder planen Sie ein automatisches Ablaufdatum, damit Dateien nicht unbegrenzt zugÃ¤nglich bleiben.

Uploads von umgekehrten Freigaben

Generieren Sie einen Nur-Upload-Einladungslink, damit GÃ¤ste Dateien direkt auf Ihren Server hochladen kÃ¶nnen, ohne ein Konto oder Zugriff auf das Admin-Panel zu haben.

E-Mail-Benachrichtigungen

Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn eine Freigabe heruntergeladen wird oder wenn ein Gast einen Reverse-Share-Upload abschlieÃŸt, ohne dass eine manuelle ÃœberprÃ¼fung erforderlich ist.

Benutzerdefiniertes Branding und Designs

Passen Sie Logos, HintergrÃ¼nde und Farbthemen an, damit die Dateifreigabe-OberflÃ¤che zu Ihrer Organisation oder persÃ¶nlichen Marke passt.

Warum Sie Erugo auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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