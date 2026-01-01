Bionic GPT mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete On-Premise ChatGPT-Alternative mit Team-Chat, RAG-gestützten Assistenten und rollenbasierter Zugriffskontrolle für Unternehmen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Bionic GPT erstellen können
Bionic GPT ist ein Open-Source On-Premise-Ersatz für ChatGPT, entwickelt für Organisationen, die generative KI benötigen und dabei Daten streng vertraulich behandeln müssen. Aufgebaut um einen hochleistungsfähigen Rust-Kern, kombiniert es eine vertraute ChatGPT-ähnliche Oberfläche mit Unternehmensfunktionen wie Team-Arbeitsbereichen, rollenbasierter Zugriffskontrolle, Audit-Trails und agentischen Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Pipelines für jedes Dokumentenformat.
Das Selbst-Hosting von Bionic GPT auf Ihrem VPS hält Prompts, Chat-Verlauf, Embeddings und hochgeladene Dokumente innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-Gebühren oder Datenweitergabe an Dritte. Die Plattform verbindet sich mit jedem OpenAI-kompatiblen Modell – lokalen Ollama-Instanzen oder Remote-Anbietern – und beinhaltet PostgreSQL mit pgvector für die semantische Suche sowie eine dedizierte RAG-Engine für die Dokumentenaufnahme und Embedding-Generierung.
Wichtige Funktionen von Bionic GPT
Vertrautes Chat-Erlebnis
Eine ausgefeilte Oberfläche im ChatGPT-Stil mit Chat-Verlauf und vollständigem Theming ermöglicht Teams die Einführung des Tools ohne Umschulung, während eine schnelle Rust-Benutzeroberfläche Interaktionen reaktionsschnell hält.
Agentenbasierte RAG-Assistenten
Erstellen Sie Assistenten, die auf Ihren eigenen Dokumenten basieren – PDF, HTML, CSV, PPTX und mehr – mit No-Code-Chunking, Embeddings und System-Prompts, die über die Web-UI konfiguriert werden.
Teams und RBAC
Organisieren Sie Benutzer in isolierten Team-Arbeitsbereichen, steuern Sie den Funktionszugriff über Rollen aus Ihrem SSO und setzen Sie rollenspezifische Token-Nutzungsbeschränkungen durch, um die Modellkapazität fair zu teilen.
Bringen Sie jedes LLM mit
Verbinden Sie sich mit lokalen Modellen über Ollama oder mit Remote-Anbietern über OpenAI-kompatible APIs, und lassen Sie Benutzer zwischen Modellen wechseln, ohne die Konversation zu verlassen.
Datenschutz durch Design
Dokumente, Embeddings und Chat-Verlauf bleiben in Ihrem VPS, mit Postgres-Sicherheit auf Zeilenebene und minimalistischen, selbst entwickelten Containern, die eine mehrschichtige Verteidigung bieten.
Warum Sie Bionic GPT auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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