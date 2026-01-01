FMD (Find My Device) ist eine quelloffene, selbst gehostete Alternative zu Googles Find My Device. Es arbeitet zusammen mit der FMD Android-App: Ihre Telefone melden ihren verschlüsselten Standort an Ihren eigenen Server, den Sie über eine übersichtliche Weboberfläche erreichen, um ein verlorenes oder gestohlenes Gerät zu orten, es klingeln zu lassen, ein Foto zu machen, den Bildschirm zu sperren oder eine Fernlöschung auszulösen. Jeder Befehl wird über Ihren eigenen Server geleitet, sodass keine dritte Partei jemals sieht, wo sich Ihre Geräte befinden.

Da Sie es selbst auf Ihrem eigenen VPS hosten, verlassen Ihre Standortverlauf und Gerätedaten niemals die von Ihnen kontrollierte Infrastruktur – es gibt keine Google-Konto-Anforderung und keine Anbieterbindung. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hält die Daten selbst für den Server unlesbar, was Ihnen die Sicherheit eines kommerziellen Geräteortungsdienstes gibt, ohne die Privatsphäre zu opfern.