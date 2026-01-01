Apache Pinot ist ein Echtzeit-verteilter OLAP-Datenspeicher, der bei LinkedIn entwickelt und von Uber, Stripe, Walmart, Target und Slack in der Produktion eingesetzt wird, um benutzerorientierte Analysen für Milliarden von Ereignissen zu ermöglichen. Er nimmt Daten von Streaming-Quellen wie Kafka und Kinesis sowie von Batch-Quellen wie S3 und HDFS auf und beantwortet SQL-Abfragen in Millisekunden, selbst bei Tausenden von gleichzeitigen Benutzern.

Das Selbst-Hosting von Pinot auf Ihrem eigenen VPS hält Abfragelatenz, Aufbewahrungsrichtlinien und Mandantenkonfiguration unter direkter Kontrolle, ohne Abrechnung pro Abfrage oder Anbieterbindung. Der Pinot Controller liefert eine integrierte Webkonsole für Schemaverwaltung, Tabellenkonfiguration und Ad-hoc-SQL-Exploration.