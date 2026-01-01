MySpeed mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Internet-Geschwindigkeitstest-Tracker, der automatisierte Tests durchführt und Ihren Verbindungsverlauf im Laufe der Zeit visualisiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MySpeed erstellen können
MySpeed ist ein leichtgewichtiges, selbst gehostetes Tool zur Überwachung von Geschwindigkeitstests, das kontinuierlich die Leistung Ihrer Internetverbindung verfolgt. Es führt automatisierte Geschwindigkeitstests nach einem konfigurierbaren Zeitplan mit Ookla, LibreSpeed oder Cloudflare durch, speichert die Ergebnisse dann lokal in einer SQLite-Datenbank, damit Sie Trends über Tage, Wochen und Monate hinweg analysieren können.
Über die reinen Messwerte hinaus bietet MySpeed interaktive Diagramme, eine konfigurierbare Datenaufbewahrungsrichtlinie, Benachrichtigungen zur Systemintegrität per E-Mail, Signal, WhatsApp oder Telegram und optionale Prometheus-Metriken zur Integration in bestehende Observability-Stacks. Alle Daten bleiben auf Ihrem eigenen Server — keine Analysen von Drittanbietern, keine Cloud-Abhängigkeit und keine Gebühren pro Test.
Wichtige Funktionen von MySpeed
Automatisierte Geschwindigkeitstests
Planen Sie wiederkehrende Tests mithilfe von Cron-Ausdrücken, damit Ihre Verbindungsqualität kontinuierlich und ohne manuelles Eingreifen überwacht wird.
Mehrere Testanbieter
Wählen Sie zwischen Ookla, LibreSpeed und Cloudflare als Ihr Speedtest-Backend, um genaue, vergleichbare Ergebnisse von dem Anbieter zu erhalten, dem Sie vertrauen.
Historische Diagramme
Visualisieren Sie Download-, Upload- und Ping-Trends über konfigurierbare Zeitbereiche, um Verschlechterungsmuster zu erkennen und Ihren ISP zur Rechenschaft zu ziehen.
Gesundheitsbenachrichtigungen
Erhalten Sie Benachrichtigungen per E-Mail, Signal, WhatsApp oder Telegram, wenn Ihre Verbindung unter definierte Schwellenwerte fällt.
Prometheus Metriken
Exportieren Sie Geschwindigkeitstestergebnisse als Prometheus-Metriken zur Integration in Grafana-Dashboards neben Ihrer anderen Infrastrukturüberwachung.
Warum Sie MySpeed auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.