MySpeed ist ein leichtgewichtiges, selbst gehostetes Tool zur Überwachung von Geschwindigkeitstests, das kontinuierlich die Leistung Ihrer Internetverbindung verfolgt. Es führt automatisierte Geschwindigkeitstests nach einem konfigurierbaren Zeitplan mit Ookla, LibreSpeed oder Cloudflare durch, speichert die Ergebnisse dann lokal in einer SQLite-Datenbank, damit Sie Trends über Tage, Wochen und Monate hinweg analysieren können.

Über die reinen Messwerte hinaus bietet MySpeed interaktive Diagramme, eine konfigurierbare Datenaufbewahrungsrichtlinie, Benachrichtigungen zur Systemintegrität per E-Mail, Signal, WhatsApp oder Telegram und optionale Prometheus-Metriken zur Integration in bestehende Observability-Stacks. Alle Daten bleiben auf Ihrem eigenen Server — keine Analysen von Drittanbietern, keine Cloud-Abhängigkeit und keine Gebühren pro Test.