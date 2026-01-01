MariaDB ist eine der weltweit am hÃ¤ufigsten eingesetzten relationalen Datenbanken, die von den ursprÃ¼nglichen MySQL-Entwicklern entwickelt wurde, um dauerhaft Open Source zu bleiben. Sie bietet volle ACID-KonformitÃ¤t, MySQL-KompatibilitÃ¤t, mehrere Speicher-Engines und Unternehmensfunktionen wie Galera Cluster fÃ¼r HochverfÃ¼gbarkeit â€“ was sie zu einer soliden Grundlage fÃ¼r Webanwendungen, SaaS-Plattformen und Daten-Workloads jeder GrÃ¶ÃŸe macht.

Der Betrieb von MariaDB auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen dedizierte Datenbankressourcen, direkte Kontrolle Ã¼ber Konfiguration und Optimierung sowie einen gemeinsam genutzten Datenbankserver, der fÃ¼r alle Ihre Anwendungen zugÃ¤nglich ist â€“ ohne den Overhead und die ressourcenbasierte Preisgestaltung von verwalteten Datenbankdiensten.