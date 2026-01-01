PiGallery2 per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Schnelle, verzeichnisbasierte, selbst gehostete Fotogalerie, die einen Ordner mit Bildern auf der Festplatte in ein ansprechendes Webalbum verwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PiGallery2 erstellen können
PiGallery2 ist eine quelloffene, selbst gehostete Fotogalerie, die ein Verzeichnis von Bildern auf der Festplatte nimmt und es als schnelle, moderne Webgalerie bereitstellt – keine Upload-Pipeline, keine proprietäre Datenbank, keine SaaS-Abhängigkeit. Das von Ihnen bereits verwendete Verzeichnislayout wird zur Albumstruktur, die Besucher durchsuchen, sodass es gleichermaßen gut für persönliche Fotoarchive, Event-Galerien, Familienurlaubsalben und leichte Portfolios funktioniert.
Das Selbst-Hosting von PiGallery2 auf Ihrem eigenen VPS hält Fotos und Metadaten in einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt bei einem öffentlichen Fotodienst, der Bildinhalte für Gesichtserkennung oder Trainingsdaten abbaut. Das Node.js-Backend ist bewusst leichtgewichtig – es wurde entwickelt, um gut auf einem Raspberry Pi zu laufen – sodass ein kleiner VPS-Plan bequem Zehntausende von Bildern hostet und dabei schnelle Miniaturansichten und eine reichhaltige Benutzeroberfläche bereitstellt.
Wichtige Funktionen von PiGallery2
Verzeichnis-zuerst-Modell
Ihre bestehende Ordnerstruktur wird zur Albumhierarchie – legen Sie neue Fotos per SCP, rsync oder einem Synchronisierungstool ab und sie erscheinen automatisch in der Galerie.
Schnelle Vorschaubilder
Der Hintergrund-Indexer generiert Miniaturansichten in mehreren Größen, die auf der Festplatte zwischengespeichert werden, damit Besucher selbst bei Kaltstarts ein reibungsloses Scrollen erhalten.
EXIF und Kartenansicht
Liest EXIF-Metadaten zur Bereitstellung von Infoseiten pro Foto, geotaggten Kartenansichten und der Suche nach Kamera, Datum oder Tag.
Suche und Filterung
Suche nach Datumsbereich, Ort, Gesichtern, Tags, Bewertungen oder Dateiname ohne externe Indexer — alle Metadaten bleiben in der lokalen SQLite-Datenbank.
Teilen und Datenschutz
Generieren Sie teilbare Links pro Album mit optionalen Passwörtern und Ablaufdaten, oder beschränken Sie Alben nur für authentifizierte Benutzer.
Schreibgeschützte Bibliothek
Das Bildverzeichnis ist schreibgeschützt eingebunden, damit der Server Originalfotos während Scans oder der Generierung von Miniaturansichten nicht versehentlich ändern oder löschen kann.
Warum Sie PiGallery2 auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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