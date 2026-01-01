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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit DuckDNS erstellen können

Duck DNS ist ein kostenloser dynamischer DNS-Dienst, dem Millionen von Home-Lab-Nutzern und Selbsthostern vertrauen, um einen zuverlässigen Zugriff auf Server und Geräte hinter privaten Internetverbindungen aufrechtzuerhalten. Die meisten Internetanbieter (ISPs) weisen wechselnde IP-Adressen zu, aber Duck DNS löst dieses Problem, indem es Ihre öffentliche IP kontinuierlich überwacht und Ihre gewählte Subdomain in dem Moment aktualisiert, in dem sie sich ändert – und das alles kostenlos.

Diese Vorlage führt den offiziellen Duck DNS Client-Container im Host-Netzwerkmodus aus, was ihm eine genaue IP-Sichtbarkeit ermöglicht. Die Konfiguration bleibt über Neustarts hinweg erhalten, sodass Ihre Subdomain- und Token-Einstellungen niemals verloren gehen. Egal, ob Sie stabilen Zugriff auf einen Heimserver, ein Raspberry Pi-Projekt oder eine selbst gehostete VPS-Anwendung benötigen, Duck DNS macht es überflüssig, für eine statische IP oder einen kommerziellen DDNS-Dienst zu bezahlen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von DuckDNS

Automatische IP-Updates

Erkennt, wann sich Ihre öffentliche IP-Adresse ändert, und aktualisiert sofort Ihre Duck DNS-Subdomain, um den Zugriff ununterbrochen zu halten.

IPv4- und IPv6-Unterstützung

Funktioniert mit beiden Adressfamilien, sodass Ihre Subdomain unabhängig von der IP-Versionszuweisung Ihres ISPs aktuell bleibt.

Mehrere Subdomains

Verwaltet mehrere Duck DNS-Subdomains in einem einzigen Container, indem eine kommagetrennte Liste von Subdomain-Namen bereitgestellt wird.

Durchgängiger VPS-Betrieb

Der Betrieb auf einem VPS garantiert, dass Updates 24/7 planmäßig ausgeführt werden, selbst wenn die Heimnetzwerkausrüstung neu startet oder den Strom verliert.

Persistente Konfiguration

Speichert Ihre Token- und Subdomain-Einstellungen in einem dedizierten Volume, damit der Client nach Container-Neustarts korrekt fortgesetzt wird.

Warum Sie DuckDNS auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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