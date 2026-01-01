DuckDNS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenloser dynamischer DNS-Client, der Ihre Domain automatisch auf Ihre aktuelle IP-Adresse zeigt, auch ohne statische IP-Adresse.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DuckDNS erstellen können
Duck DNS ist ein kostenloser dynamischer DNS-Dienst, dem Millionen von Home-Lab-Nutzern und Selbsthostern vertrauen, um einen zuverlässigen Zugriff auf Server und Geräte hinter privaten Internetverbindungen aufrechtzuerhalten. Die meisten Internetanbieter (ISPs) weisen wechselnde IP-Adressen zu, aber Duck DNS löst dieses Problem, indem es Ihre öffentliche IP kontinuierlich überwacht und Ihre gewählte Subdomain in dem Moment aktualisiert, in dem sie sich ändert – und das alles kostenlos.
Diese Vorlage führt den offiziellen Duck DNS Client-Container im Host-Netzwerkmodus aus, was ihm eine genaue IP-Sichtbarkeit ermöglicht. Die Konfiguration bleibt über Neustarts hinweg erhalten, sodass Ihre Subdomain- und Token-Einstellungen niemals verloren gehen. Egal, ob Sie stabilen Zugriff auf einen Heimserver, ein Raspberry Pi-Projekt oder eine selbst gehostete VPS-Anwendung benötigen, Duck DNS macht es überflüssig, für eine statische IP oder einen kommerziellen DDNS-Dienst zu bezahlen.
Wichtige Funktionen von DuckDNS
Automatische IP-Updates
Erkennt, wann sich Ihre öffentliche IP-Adresse ändert, und aktualisiert sofort Ihre Duck DNS-Subdomain, um den Zugriff ununterbrochen zu halten.
IPv4- und IPv6-Unterstützung
Funktioniert mit beiden Adressfamilien, sodass Ihre Subdomain unabhängig von der IP-Versionszuweisung Ihres ISPs aktuell bleibt.
Mehrere Subdomains
Verwaltet mehrere Duck DNS-Subdomains in einem einzigen Container, indem eine kommagetrennte Liste von Subdomain-Namen bereitgestellt wird.
Durchgängiger VPS-Betrieb
Der Betrieb auf einem VPS garantiert, dass Updates 24/7 planmäßig ausgeführt werden, selbst wenn die Heimnetzwerkausrüstung neu startet oder den Strom verliert.
Persistente Konfiguration
Speichert Ihre Token- und Subdomain-Einstellungen in einem dedizierten Volume, damit der Client nach Container-Neustarts korrekt fortgesetzt wird.
Warum Sie DuckDNS auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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