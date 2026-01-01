jfa-go ist ein selbst gehosteter Benutzerverwaltungs-Begleiter für Jellyfin (mit sekundärer Emby-Unterstützung), der die manuelle Kontoerstellung durch teilbare Einladungslinks ersetzt. Jede Einladung kann ein Jellyfin-Profil anwenden, das den Bibliothekszugriff, Transkodierungslimits und andere Servereinstellungen steuert, während Optionen für Nutzungslimits, Ablaufdaten, Passwortregeln und CAPTCHA Administratoren eine strenge Kontrolle darüber geben, wer sich anmeldet und wie.

Das Selbst-Hosten von jfa-go neben Jellyfin beseitigt die Hürden bei der Aufnahme von Familie, Freunden oder zahlenden Unterstützern, fügt Passwort-Reset-Workflows hinzu, die mit Jellyfins nativer „Passwort vergessen“-Funktion funktionieren, und verbindet Benutzerbenachrichtigungen mit Discord, Telegram, Matrix und E-Mail, ohne Daten an Drittanbieterdienste weiterzugeben.