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Einladungsbasierte Benutzerverwaltung für Jellyfin mit Profilen, Zurücksetzen von Passwörtern und Mehrkanal-Benachrichtigungen.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit jfa-go erstellen können

jfa-go ist ein selbst gehosteter Benutzerverwaltungs-Begleiter für Jellyfin (mit sekundärer Emby-Unterstützung), der die manuelle Kontoerstellung durch teilbare Einladungslinks ersetzt. Jede Einladung kann ein Jellyfin-Profil anwenden, das den Bibliothekszugriff, Transkodierungslimits und andere Servereinstellungen steuert, während Optionen für Nutzungslimits, Ablaufdaten, Passwortregeln und CAPTCHA Administratoren eine strenge Kontrolle darüber geben, wer sich anmeldet und wie.

Das Selbst-Hosten von jfa-go neben Jellyfin beseitigt die Hürden bei der Aufnahme von Familie, Freunden oder zahlenden Unterstützern, fügt Passwort-Reset-Workflows hinzu, die mit Jellyfins nativer „Passwort vergessen“-Funktion funktionieren, und verbindet Benutzerbenachrichtigungen mit Discord, Telegram, Matrix und E-Mail, ohne Daten an Drittanbieterdienste weiterzugeben.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von jfa-go

Einladungsbasierte Registrierung

Erstellen Sie teilbare Einladungslinks mit Nutzungslimits, Ablaufdaten und Jellyfin-Profilen pro Link, damit jeder Gast automatisch den richtigen Zugriff erhält.

Self-Service-Passwortzurücksetzung

Integrieren Sie sich in den "Passwort vergessen"-Fluss von Jellyfin oder stellen Sie eine "Mein Konto"-Seite bereit, damit Benutzer ihre Anmeldeinformationen zurücksetzen können, ohne einen Administrator kontaktieren zu müssen.

Mehrkanal-Benachrichtigungen

Kontaktieren Sie Benutzer über Discord, Telegram, Matrix oder E-Mail für Ablaufwarnungen, Ankündigungen und Kontoereignisse mithilfe von Markdown-Vorlagen.

Massen-Benutzerverwaltung

Alle Jellyfin-Konten in einem Dashboard anzeigen und Benutzer gesammelt aktivieren, deaktivieren, löschen oder neu profilieren, anstatt einzeln.

Kontoablaufregeln

Fügen Sie Einladungen eine zeitlich begrenzte Gültigkeit hinzu, sodass Test- oder kostenpflichtige Mitgliedschaften nach einem festgelegten Zeitraum automatisch deaktiviert oder gelöscht werden.

Ombi- und Jellyseerr-Synchronisierung

Halten Sie Benutzernamen, Passwörter und Kontaktdaten zwischen jfa-go, Ombi und Jellyseerr synchronisiert, damit Anfragen dem richtigen Konto zugeordnet bleiben.

Warum Sie jfa-go auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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