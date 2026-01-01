jfa-go als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Einladungsbasierte Benutzerverwaltung für Jellyfin mit Profilen, Zurücksetzen von Passwörtern und Mehrkanal-Benachrichtigungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit jfa-go erstellen können
jfa-go ist ein selbst gehosteter Benutzerverwaltungs-Begleiter für Jellyfin (mit sekundärer Emby-Unterstützung), der die manuelle Kontoerstellung durch teilbare Einladungslinks ersetzt. Jede Einladung kann ein Jellyfin-Profil anwenden, das den Bibliothekszugriff, Transkodierungslimits und andere Servereinstellungen steuert, während Optionen für Nutzungslimits, Ablaufdaten, Passwortregeln und CAPTCHA Administratoren eine strenge Kontrolle darüber geben, wer sich anmeldet und wie.
Das Selbst-Hosten von jfa-go neben Jellyfin beseitigt die Hürden bei der Aufnahme von Familie, Freunden oder zahlenden Unterstützern, fügt Passwort-Reset-Workflows hinzu, die mit Jellyfins nativer „Passwort vergessen“-Funktion funktionieren, und verbindet Benutzerbenachrichtigungen mit Discord, Telegram, Matrix und E-Mail, ohne Daten an Drittanbieterdienste weiterzugeben.
Wichtige Funktionen von jfa-go
Einladungsbasierte Registrierung
Erstellen Sie teilbare Einladungslinks mit Nutzungslimits, Ablaufdaten und Jellyfin-Profilen pro Link, damit jeder Gast automatisch den richtigen Zugriff erhält.
Self-Service-Passwortzurücksetzung
Integrieren Sie sich in den "Passwort vergessen"-Fluss von Jellyfin oder stellen Sie eine "Mein Konto"-Seite bereit, damit Benutzer ihre Anmeldeinformationen zurücksetzen können, ohne einen Administrator kontaktieren zu müssen.
Mehrkanal-Benachrichtigungen
Kontaktieren Sie Benutzer über Discord, Telegram, Matrix oder E-Mail für Ablaufwarnungen, Ankündigungen und Kontoereignisse mithilfe von Markdown-Vorlagen.
Massen-Benutzerverwaltung
Alle Jellyfin-Konten in einem Dashboard anzeigen und Benutzer gesammelt aktivieren, deaktivieren, löschen oder neu profilieren, anstatt einzeln.
Kontoablaufregeln
Fügen Sie Einladungen eine zeitlich begrenzte Gültigkeit hinzu, sodass Test- oder kostenpflichtige Mitgliedschaften nach einem festgelegten Zeitraum automatisch deaktiviert oder gelöscht werden.
Ombi- und Jellyseerr-Synchronisierung
Halten Sie Benutzernamen, Passwörter und Kontaktdaten zwischen jfa-go, Ombi und Jellyseerr synchronisiert, damit Anfragen dem richtigen Konto zugeordnet bleiben.
Warum Sie jfa-go auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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