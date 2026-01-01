PieFed ist ein quelloffener, föderierter Link-Aggregator und eine Diskussionsplattform – eine in Python mit Flask geschriebene Alternative zu Lemmy und Mbin. Es verbindet sich über ActivityPub mit dem breiteren Fediverse, sodass Benutzer auf Lemmy, Mbin, Mastodon und anderen kompatiblen Servern die von Ihnen gehosteten Communities abonnieren können und Ihre Mitglieder Communities überall folgen können.

PieFed zeichnet sich durch einen starken Fokus auf die Community-Gesundheit aus: Integrierte Vertrauensstufen, Inhaltswarnungen, themenbasierte Feed-Kuration und detaillierte Moderationswerkzeuge sind Kernbestandteile der Plattform und keine nachträglich angefügten Erweiterungen. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält den Besitz von Inhalten, die Moderationsrichtlinien und die Mitgliederdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne algorithmische Feed-Manipulation oder Plattformbindung.