PieFed mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Föderierte, Reddit-ähnliche Link-Aggregator- und Diskussionsplattform mit erstklassigen Moderationstools und ActivityPub-Interoperabilität.
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Was Sie mit PieFed erstellen können
PieFed ist ein quelloffener, föderierter Link-Aggregator und eine Diskussionsplattform – eine in Python mit Flask geschriebene Alternative zu Lemmy und Mbin. Es verbindet sich über ActivityPub mit dem breiteren Fediverse, sodass Benutzer auf Lemmy, Mbin, Mastodon und anderen kompatiblen Servern die von Ihnen gehosteten Communities abonnieren können und Ihre Mitglieder Communities überall folgen können.
PieFed zeichnet sich durch einen starken Fokus auf die Community-Gesundheit aus: Integrierte Vertrauensstufen, Inhaltswarnungen, themenbasierte Feed-Kuration und detaillierte Moderationswerkzeuge sind Kernbestandteile der Plattform und keine nachträglich angefügten Erweiterungen. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält den Besitz von Inhalten, die Moderationsrichtlinien und die Mitgliederdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne algorithmische Feed-Manipulation oder Plattformbindung.
Wichtige Funktionen von PieFed
ActivityPub-Föderation
Ist interoperabel mit Lemmy, Mbin, Mastodon und anderen Fediverse-Diensten, sodass Ihre Gemeinschaften Nutzer im gesamten Netzwerk erreichen können, ohne sie an eine einzige Plattform zu binden.
Erstklassige Moderation
Vertrauensstufen, Meldeschlangen, Inhaltswarnungen und gemeinschaftsspezifische Regeln geben Moderatoren vom ersten Tag an präzise Kontrolle über die Diskussionsqualität.
Themenbasierte Feeds
Gruppieren Sie verwandte Gemeinschaften in Themen und lassen Sie Benutzer ganze Interessengebiete verfolgen, anstatt Gemeinschaften einzeln zu abonnieren.
Abstimmung und verschachtelte Antworten
Vertraute Reddit-ähnliche Thread-Kommentare mit Up- und Downvoting und mehreren Sortierreihenfolgen zum Ranking von Diskussionen.
Integrierte API
Die Alpha-API, kompatibel mit Lemmy-Clients, ermöglicht es Benutzern, über mobile und Desktop-Apps von Drittanbietern, die bereits im Ökosystem existieren, Inhalte zu durchsuchen und zu posten.
Leichtgewichtiger Python-Stack
Flask, PostgreSQL, Redis und Celery laufen effizient auf bescheidener VPS-Hardware und bieten ausreichend Spielraum für das Wachstum der Community, ohne dass Infrastrukturkosten entstehen.
Warum Sie PieFed auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.