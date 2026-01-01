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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit PieFed erstellen können

PieFed ist ein quelloffener, föderierter Link-Aggregator und eine Diskussionsplattform – eine in Python mit Flask geschriebene Alternative zu Lemmy und Mbin. Es verbindet sich über ActivityPub mit dem breiteren Fediverse, sodass Benutzer auf Lemmy, Mbin, Mastodon und anderen kompatiblen Servern die von Ihnen gehosteten Communities abonnieren können und Ihre Mitglieder Communities überall folgen können.

PieFed zeichnet sich durch einen starken Fokus auf die Community-Gesundheit aus: Integrierte Vertrauensstufen, Inhaltswarnungen, themenbasierte Feed-Kuration und detaillierte Moderationswerkzeuge sind Kernbestandteile der Plattform und keine nachträglich angefügten Erweiterungen. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält den Besitz von Inhalten, die Moderationsrichtlinien und die Mitgliederdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne algorithmische Feed-Manipulation oder Plattformbindung.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von PieFed

ActivityPub-Föderation

Ist interoperabel mit Lemmy, Mbin, Mastodon und anderen Fediverse-Diensten, sodass Ihre Gemeinschaften Nutzer im gesamten Netzwerk erreichen können, ohne sie an eine einzige Plattform zu binden.

Erstklassige Moderation

Vertrauensstufen, Meldeschlangen, Inhaltswarnungen und gemeinschaftsspezifische Regeln geben Moderatoren vom ersten Tag an präzise Kontrolle über die Diskussionsqualität.

Themenbasierte Feeds

Gruppieren Sie verwandte Gemeinschaften in Themen und lassen Sie Benutzer ganze Interessengebiete verfolgen, anstatt Gemeinschaften einzeln zu abonnieren.

Abstimmung und verschachtelte Antworten

Vertraute Reddit-ähnliche Thread-Kommentare mit Up- und Downvoting und mehreren Sortierreihenfolgen zum Ranking von Diskussionen.

Integrierte API

Die Alpha-API, kompatibel mit Lemmy-Clients, ermöglicht es Benutzern, über mobile und Desktop-Apps von Drittanbietern, die bereits im Ökosystem existieren, Inhalte zu durchsuchen und zu posten.

Leichtgewichtiger Python-Stack

Flask, PostgreSQL, Redis und Celery laufen effizient auf bescheidener VPS-Hardware und bieten ausreichend Spielraum für das Wachstum der Community, ohne dass Infrastrukturkosten entstehen.

Warum Sie PieFed auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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