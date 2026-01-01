Vielleicht per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-App für persönliche Finanzen und Vermögensverwaltung, die Ihre Finanzdaten vollständig auf Ihrem Server speichert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Maybe erstellen können
Maybe ist eine vollständig quelloffene Plattform für persönliche Finanzen und Vermögensverwaltung, die ursprünglich als Risikokapital-finanziertes Startup entwickelt und später unter AGPLv3 veröffentlicht wurde. Sie konsolidiert Bankkonten, Anlageportfolios, Immobilien und Verbindlichkeiten in einem Dashboard mit Vermögensübersicht, Transaktionskategorisierung und Budgetplanung. Eine optionale OpenAI-Integration fügt KI-gestützte Finanzanalysen hinzu, ohne diese zwingend zu machen.
Die Bereitstellung von Maybe auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre sensiblen Finanzdaten niemals über Server Dritter laufen, Sie wiederkehrende SaaS-Gebühren vermeiden und Sie volle Export- und Anpassungsmöglichkeiten behalten, die kommerzielle Plattformen einschränken.
Wichtige Funktionen von Maybe
Vermögensübersicht
Aggregieren Sie alle Konten und Vermögenswerte in einem Dashboard mit historischen Trends und Mehrwährungsunterstützung.
Investmentportfolio
Überwachen Sie Aktien, Kryptowährungen und andere Anlagen mit automatischer Synchronisierung von großen Brokern und Echtzeit-Updates.
Transaktionskategorisierung
Intelligente Regeln und optionale KI-gestützte Automatisierung klassifizieren Ausgaben, damit Budgets ohne manuellen Aufwand genau bleiben.
Vollständiger Datenschutz
Finanzdaten befinden sich ausschließlich auf Ihrem VPS — kein Zugriff Dritter, keine Werbeanalyse, keine SaaS-Abonnementgebühren.
AI Finanz-Einblicke
Bringen Sie Ihren eigenen OpenAI API-Schlüssel mit, um konversationelle Finanzberatung und automatisierte Kategorisierungsvorschläge freizuschalten.
Warum Sie Maybe auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.