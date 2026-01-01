LanguageTool ist ein umfassender Open-Source-Korrekturserver, der Grammatik-, Stil-, Interpunktions- und Rechtschreibfehler in über 25 Sprachen über eine einfache RESTful HTTP API erkennt. Es geht weit über die grundlegende Rechtschreibprüfung hinaus, um komplexe grammatikalische Probleme zu erkennen, was es zu einer datenschutzfreundlichen Alternative zu Cloud-Grammatikdiensten wie Grammarly macht.

Dies ist ein reiner API-Dienst ohne traditionelle Web-Benutzeroberfläche. Clients – Browser-Erweiterungen, LibreOffice-Plugins, Code-Editoren und benutzerdefinierte Anwendungen – verweisen auf Ihre Bereitstellungs-URL und rufen den /v2/check-Endpunkt direkt auf. Self-Hosting bedeutet, dass geschriebene Inhalte Ihre Infrastruktur niemals verlassen, was für rechtliche, medizinische oder sensible Geschäftsunterlagen unerlässlich ist.