Mopidy mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Erweiterbarer Python-Musikserver, der von lokalen Dateien, Spotify, SoundCloud, TuneIn und mehr ĂĽber eine einzige Browser-OberflĂ¤che streamt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mopidy erstellen kĂ¶nnen
Mopidy ist ein erweiterbarer Musikserver, der in Python geschrieben ist und Dutzende von Audioquellen hinter einer einzigen Wiedergabewarteschlange zusammenfĂĽhrt. Mit installierten passenden Erweiterungen kann es lokale Dateien zusammen mit Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, Podcasts und Internetradio streamen, wĂ¤hrend es diese ĂĽber MPD-, HTTP- und JSON-RPC-APIs zugĂ¤nglich macht, sodass jeder MPD-Client oder jedes Web-Frontend dieselbe Bibliothek steuern kann.
Diese Vorlage bĂĽndelt Mopidy zusammen mit dem beliebten Iris-Web-Frontend und bietet Ihnen eine browserbasierte OberflĂ¤che zum Durchsuchen von Bibliotheken, Erstellen von Warteschlangen und Verwalten von Wiedergabelisten von jedem GerĂ¤t aus. Das Selbst-Hosting von Mopidy auf einem VPS hĂ¤lt Ihre aggregierten Musikquellen hinter einem einzigen privaten Endpunkt, ohne zusĂ¤tzliche AbonnementgebĂĽhren pro Quelle ĂĽber die bereits genutzten Upstream-Anbieter hinaus.
Wichtige Funktionen von Mopidy
Iris Web-Frontend
Die mitgelieferte Iris-Erweiterung bietet eine ausgefeilte Browser-BenutzeroberflĂ¤che zum Durchsuchen von Quellen, zum HinzufĂĽgen von Titeln zur Warteschlange und zum Verwalten von Wiedergabelisten vom Desktop oder MobilgerĂ¤t aus.
Mehrquellen-Wiedergabe
Installieren Sie Erweiterungen, um Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, Podcasts und lokale Dateien in einer einzigen, vereinheitlichten Warteschlange zusammenzufĂĽhren.
MPD-ProtokollunterstĂĽtzung
Spricht das Music Player Daemon Protokoll auf Port 6600, sodass jeder MPD-Client wie ncmpcpp, M.A.L.P. oder Cantata die Wiedergabe steuern kann.
Ăśber Pip installierbare Erweiterungen
FĂĽgen Sie neue Quellen zur Bereitstellungszeit ĂĽber die Variable PIP_PACKAGES hinzu, ohne das Image neu zu erstellen oder Konfigurationsdateien zu bearbeiten.
JSON-RPC HTTP API
Die vollstĂ¤ndige HTTP- und WebSocket-API ermĂ¶glicht es Ihnen, benutzerdefinierte Controller, Sprachassistenten oder Home-Automation-Trigger auf Basis derselben Engine zu entwickeln.
Snapcast bereit
Die Standard-Audio-Pipeline schreibt in ein Snapcast-FIFO, sodass Sie bei Bedarf eine synchronisierte Mehrraum-Wiedergabe darĂĽberlegen kĂ¶nnen.
Warum Sie Mopidy auf Hostinger ausfĂĽhren sollten
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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