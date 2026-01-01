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Erweiterbarer Python-Musikserver, der von lokalen Dateien, Spotify, SoundCloud, TuneIn und mehr ĂĽber eine einzige Browser-OberflĂ¤che streamt.

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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Mopidy erstellen kĂ¶nnen

Mopidy ist ein erweiterbarer Musikserver, der in Python geschrieben ist und Dutzende von Audioquellen hinter einer einzigen Wiedergabewarteschlange zusammenfĂĽhrt. Mit installierten passenden Erweiterungen kann es lokale Dateien zusammen mit Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, Podcasts und Internetradio streamen, wĂ¤hrend es diese ĂĽber MPD-, HTTP- und JSON-RPC-APIs zugĂ¤nglich macht, sodass jeder MPD-Client oder jedes Web-Frontend dieselbe Bibliothek steuern kann.

Diese Vorlage bĂĽndelt Mopidy zusammen mit dem beliebten Iris-Web-Frontend und bietet Ihnen eine browserbasierte OberflĂ¤che zum Durchsuchen von Bibliotheken, Erstellen von Warteschlangen und Verwalten von Wiedergabelisten von jedem GerĂ¤t aus. Das Selbst-Hosting von Mopidy auf einem VPS hĂ¤lt Ihre aggregierten Musikquellen hinter einem einzigen privaten Endpunkt, ohne zusĂ¤tzliche AbonnementgebĂĽhren pro Quelle ĂĽber die bereits genutzten Upstream-Anbieter hinaus.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Wichtige Funktionen von Mopidy

Iris Web-Frontend

Die mitgelieferte Iris-Erweiterung bietet eine ausgefeilte Browser-BenutzeroberflĂ¤che zum Durchsuchen von Quellen, zum HinzufĂĽgen von Titeln zur Warteschlange und zum Verwalten von Wiedergabelisten vom Desktop oder MobilgerĂ¤t aus.

Mehrquellen-Wiedergabe

Installieren Sie Erweiterungen, um Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, Podcasts und lokale Dateien in einer einzigen, vereinheitlichten Warteschlange zusammenzufĂĽhren.

MPD-ProtokollunterstĂĽtzung

Spricht das Music Player Daemon Protokoll auf Port 6600, sodass jeder MPD-Client wie ncmpcpp, M.A.L.P. oder Cantata die Wiedergabe steuern kann.

Ăśber Pip installierbare Erweiterungen

FĂĽgen Sie neue Quellen zur Bereitstellungszeit ĂĽber die Variable PIP_PACKAGES hinzu, ohne das Image neu zu erstellen oder Konfigurationsdateien zu bearbeiten.

JSON-RPC HTTP API

Die vollstĂ¤ndige HTTP- und WebSocket-API ermĂ¶glicht es Ihnen, benutzerdefinierte Controller, Sprachassistenten oder Home-Automation-Trigger auf Basis derselben Engine zu entwickeln.

Snapcast bereit

Die Standard-Audio-Pipeline schreibt in ein Snapcast-FIFO, sodass Sie bei Bedarf eine synchronisierte Mehrraum-Wiedergabe darĂĽberlegen kĂ¶nnen.

Warum Sie Mopidy auf Hostinger ausfĂĽhren sollten

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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