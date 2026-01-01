Mopidy ist ein erweiterbarer Musikserver, der in Python geschrieben ist und Dutzende von Audioquellen hinter einer einzigen Wiedergabewarteschlange zusammenfĂĽhrt. Mit installierten passenden Erweiterungen kann es lokale Dateien zusammen mit Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, Podcasts und Internetradio streamen, wĂ¤hrend es diese ĂĽber MPD-, HTTP- und JSON-RPC-APIs zugĂ¤nglich macht, sodass jeder MPD-Client oder jedes Web-Frontend dieselbe Bibliothek steuern kann.

Diese Vorlage bĂĽndelt Mopidy zusammen mit dem beliebten Iris-Web-Frontend und bietet Ihnen eine browserbasierte OberflĂ¤che zum Durchsuchen von Bibliotheken, Erstellen von Warteschlangen und Verwalten von Wiedergabelisten von jedem GerĂ¤t aus. Das Selbst-Hosting von Mopidy auf einem VPS hĂ¤lt Ihre aggregierten Musikquellen hinter einem einzigen privaten Endpunkt, ohne zusĂ¤tzliche AbonnementgebĂĽhren pro Quelle ĂĽber die bereits genutzten Upstream-Anbieter hinaus.