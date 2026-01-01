Docspell ist ein quelloffener, selbst gehosteter Dokumentenmanagement-Server, der für Stapel von Papier entwickelt wurde, die gescannt, heruntergeladen oder per E-Mail versendet wurden. Er führt OCR auf eingehenden Dateien aus, extrahiert Daten, Korrespondenten und Beträge mittels NLP und speichert die strukturierten Metadaten zusammen mit dem Originaldokument, sodass das gesamte Archiv volltextdurchsuchbar wird. Tags, benutzerdefinierte Felder, Ordner und gespeicherte Abfragen machen es praktisch, Haushaltsunterlagen, Rechnungen von Freiberuflern oder Kleinunternehmensaufzeichnungen über viele Jahre hinweg zu verwalten.

Das Selbst-Hosting von Docspell auf Ihrem eigenen VPS hält die sensibelsten Unterlagen – Steuerunterlagen, Arztrechnungen, Rechtsdokumente, Regierungsformulare – in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt bei einem SaaS-Dokumentendienst. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL für die Speicherung, Solr für die Volltextsuche und den Docspell REST-Server plus joex-Worker für OCR und Konvertierung, wobei die Registrierung beim ersten Besuch das Konto erstellt, das das Dokumentenarchiv besitzt.