Isso mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbst gehosteter Kommentarserver für Blogs und statische Websites, frei von Drittanbieter-Tracking.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Isso erstellen können
Isso ist ein leichter, selbst gehosteter Kommentarserver, der als datenschutzfreundliche Alternative zu Disqus und ähnlichen Drittanbieterdiensten konzipiert wurde. Er speichert alle Kommentare in einer SQLite-Datenbank auf Ihrem eigenen Server, wodurch Tracking-Pixel von Drittanbietern und externe JavaScript-Abhängigkeiten aus den Browsern Ihrer Website-Besucher eliminiert werden.
Im Gegensatz zu Cloud-Kommentardiensten, die Benutzerdaten monetarisieren, bewahrt Isso die Kommentare Ihrer Leser auf einer Infrastruktur auf, die Ihnen gehört. Es unterstützt Markdown-Formatierung, Kommentar-Threading, E-Mail-Benachrichtigungen, Moderationswarteschlangen und eine integrierte Admin-Oberfläche – alles, was für ein professionelles Kommentarsystem benötigt wird, ohne die Kompromisse beim Datenschutz, die bei gehosteten Diensten entstehen.
Wichtige Funktionen von Isso
Datenschutz standardmäßig
Alle Kommentare werden in Ihrer eigenen SQLite-Datenbank gespeichert, ohne dass Tracking-Skripte oder Analysen von Drittanbietern in die Browser Ihrer Besucher eingeschleust werden.
Markdown in Kommentaren
Leser können ihre Kommentare mit Markdown formatieren, einschließlich fett, kursiv, Links und Codeblöcken, ohne zusätzliche Konfiguration.
E-Mail-Benachrichtigungen
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen für neue Kommentare und Antworten via SMTP, sodass Sie informiert bleiben, ohne dass Leser Konten erstellen müssen.
Kommentarmoderation
Kommentare vor der Veröffentlichung in einer Moderationswarteschlange halten, mit optionaler automatischer Genehmigung für zuvor verifizierte E-Mail-Adressen.
Admin-Webinterface
Die integrierte, passwortgeschützte Admin-Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, jeden Kommentar zu genehmigen, zu bearbeiten oder zu löschen, ohne die Datenbank direkt zu berühren.
Warum Sie Isso auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.