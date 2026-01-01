Isso ist ein leichter, selbst gehosteter Kommentarserver, der als datenschutzfreundliche Alternative zu Disqus und ähnlichen Drittanbieterdiensten konzipiert wurde. Er speichert alle Kommentare in einer SQLite-Datenbank auf Ihrem eigenen Server, wodurch Tracking-Pixel von Drittanbietern und externe JavaScript-Abhängigkeiten aus den Browsern Ihrer Website-Besucher eliminiert werden.

Im Gegensatz zu Cloud-Kommentardiensten, die Benutzerdaten monetarisieren, bewahrt Isso die Kommentare Ihrer Leser auf einer Infrastruktur auf, die Ihnen gehört. Es unterstützt Markdown-Formatierung, Kommentar-Threading, E-Mail-Benachrichtigungen, Moderationswarteschlangen und eine integrierte Admin-Oberfläche – alles, was für ein professionelles Kommentarsystem benötigt wird, ohne die Kompromisse beim Datenschutz, die bei gehosteten Diensten entstehen.