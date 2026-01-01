Bis zu 69 % Rabatt auf Mayan EDMS

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Open-Source-Enterprise-Dokumentenmanagement mit OCR, Volltextsuche, Workflows, rollenbasierten Berechtigungen und Versionskontrolle.

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VerlÃ¤ngerungspreis 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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KVM 8
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VerlÃ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
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Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Mayan EDMS erstellen kÃ¶nnen

Mayan EDMS ist ein kostenloses, quelloffenes Dokumentenmanagementsystem der Enterprise-Klasse, das die Dokumente Ihrer Organisation Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che erfasst, speichert, organisiert und abruft. Basierend auf Django und weltweit in Gesundheits-, Rechts-, Regierungs- und Finanzorganisationen eingesetzt, bietet Mayan OCR, Volltextsuche, automatisierte Workflows, fein abgestufte rollenbasierte Zugriffskontrolle, Versionshistorie und metadatengesteuerte Ablagen â€” Funktionen, die typischerweise in kommerziellen DMS-Produkten zu finden sind, die Tausende von Dollar pro Lizenz kosten.

Das Selbst-Hosting von Mayan EDMS auf Ihrem VPS hÃ¤lt jedes Dokument, jedes Audit-Protokoll und jeden Workflow in Ihrer Infrastruktur, anstatt Ã¼ber einen Drittanbieter-SaaS zu laufen. Dokumente werden verschlÃ¼sselt im Ruhezustand gespeichert, und das umfangreiche Berechtigungssystem ermÃ¶glicht es Ihnen, die Sichtbarkeit zwischen Abteilungen, Kunden oder Compliance-Bereichen zu trennen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Mayan EDMS

OCR und Volltextsuche

Die integrierte OCR extrahiert Text aus gescannten PDFs und Bildern und indiziert jedes Wort fÃ¼r eine sofortige Volltextsuche in der gesamten Dokumentenbibliothek.

Automatisierte Workflows

Definieren Sie mehrstufige Genehmigungsworkflows mit bedingter Weiterleitung, paralleler ÃœberprÃ¼fung und ausgelÃ¶sten Aktionen bei DokumentstatusÃ¼bergÃ¤ngen.

Rollenbasierte Berechtigungen

Granulare Zugriffskontrolle auf Dokument-, Akten- und Metadatentyp-Ebene ermÃ¶glicht es Ihnen, die Sichtbarkeit pro Abteilung, Kunde oder Compliance-Umfang zu trennen.

Dokumentenablagen und Metadaten

Organisieren Sie Dokumente in hierarchischen AktenschrÃ¤nken mit benutzerdefinierten Metadatenfeldern, intelligenten Ablageregeln und tag-basierter Filterung fÃ¼r schnellen Abruf.

Versions-Verlauf und PrÃ¼fprotokoll

Jeder Upload, jede Bearbeitung, jeder Kommentar und jede Ansicht wird versioniert und geprÃ¼ft, was eine vollstÃ¤ndige Nachweiskette fÃ¼r Compliance- und regulatorische Anforderungen bietet.

REST API und Integrationen

Umfassende REST-API- und Webhook-Systeme machen die Integration von Mayan in bestehende CRM-, ERP- und elektronische Signaturplattformen unkompliziert.

Warum Sie Mayan EDMS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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