Pangolin Newt ist ein vollständig im Userspace laufender WireGuard-Tunnel-Client und TCP/UDP-Proxy, der für die Integration in die identitätsbewusste Zugriffsplattform Pangolin entwickelt wurde. Ohne Kernel-Module oder erhöhte Berechtigungen zu benötigen, stellt Newt verschlüsselte Tunnel zu Pangolin-Exit-Nodes her und bietet lokale Proxys für die sichere Weiterleitung des Anwendungsverkehrs.

Die Bereitstellung von Newt auf Ihrem VPS zusammen mit Ihren Diensten ermöglicht Ihnen einen Zero-Trust-Fernzugriff auf private Ressourcen von überall her, wobei der Zugriff durch die identitätsbasierten Richtlinien von Pangolin geregelt wird – ohne öffentliche IP-Exposition oder den traditionellen VPN-Overhead.