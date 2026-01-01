Eclipse Kura ist ein Java- und OSGi-basiertes Framework, das eine Linux-Maschine in ein verwaltetes IoT-Edge-Gateway verwandelt. Es abstrahiert die Low-Level-Arbeit des Abfragens industrieller Protokolle, des Normalisierens von Nutzdaten, des Pufferns von Offline-Daten und des Veröffentlichens von Telemetriedaten an einen Cloud-Broker, sodass Integratoren sich auf die Verdrahtung von Assets und das Schreiben von Geschäftslogik konzentrieren können, anstatt sich um die Infrastruktur zu kümmern.

Das Ausführen von Kura auf einem VPS bietet industriellen Integratoren, OEMs und IoT-Beratern eine reproduzierbare Staging-Umgebung für Gateway-Konfigurationen, bevor diese auf physische Hardware ausgeliefert werden. Die browserbasierte Verwaltungskonsole legt jeden Wire-Graph, Treiber und Cloud-Konnektor remote offen, sodass Sie Prototypen mit echten SPSen und MQTT-Brokern erstellen können, ohne dedizierte Edge-Geräte bereitstellen zu müssen.