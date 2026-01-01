Eclipse Kura in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Java/OSGi IoT Edge-Framework für Feld-Gateways mit integrierter Modbus-, OPC-UA-, BACnet- und MQTT-Konnektivität.
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Was Sie mit Eclipse Kura erstellen können
Eclipse Kura ist ein Java- und OSGi-basiertes Framework, das eine Linux-Maschine in ein verwaltetes IoT-Edge-Gateway verwandelt. Es abstrahiert die Low-Level-Arbeit des Abfragens industrieller Protokolle, des Normalisierens von Nutzdaten, des Pufferns von Offline-Daten und des Veröffentlichens von Telemetriedaten an einen Cloud-Broker, sodass Integratoren sich auf die Verdrahtung von Assets und das Schreiben von Geschäftslogik konzentrieren können, anstatt sich um die Infrastruktur zu kümmern.
Das Ausführen von Kura auf einem VPS bietet industriellen Integratoren, OEMs und IoT-Beratern eine reproduzierbare Staging-Umgebung für Gateway-Konfigurationen, bevor diese auf physische Hardware ausgeliefert werden. Die browserbasierte Verwaltungskonsole legt jeden Wire-Graph, Treiber und Cloud-Konnektor remote offen, sodass Sie Prototypen mit echten SPSen und MQTT-Brokern erstellen können, ohne dedizierte Edge-Geräte bereitstellen zu müssen.
Wichtige Funktionen von Eclipse Kura
Feldprotokoll-Treiber
Integrierte Treiber für Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 und CAN-Bus ermöglichen Ihnen, SPSen und Sensoren abzufragen, ohne benutzerdefinierten Code schreiben zu müssen.
Visueller Drahtgraph
Ordnen Sie Treiber, Assets, Filter und Cloud-Publisher als visuellen Datenflussgraphen direkt in der browserbasierten Verwaltungskonsole zu.
Cloud-Konnektoren
Telemetriedaten an Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub oder einen beliebigen MQTT-Broker mit Offline-Pufferung und Store-and-Forward-Zustellung veröffentlichen.
OSGi-Laufzeitumgebung
Signierte Bundles und Treiberpakete drahtlos im laufenden Betrieb bereitstellen, um das Gateway-Verhalten zu erweitern, ohne das Framework neu zu starten.
Container-Orchestrierung
Verwalten Sie Workload-Container auf dem Gateway über dieselbe Admin-Benutzeroberfläche, wobei Edge-Orchestrierung mit traditionellen Kura-Datenflüssen kombiniert wird.
Fernverwaltung
Konfigurieren Sie jeden Snapshot, Treiber und jede Sicherheitsrichtlinie über die Webkonsole, sodass eine Flotte von Gateways von einem Ort aus neu konfiguriert werden kann.
Warum Sie Eclipse Kura auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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