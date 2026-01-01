Jitsu mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Kundendatenplattform, die Produkt-Ereignisse erfasst und diese in Echtzeit an Ihr Data Warehouse, Marketing-Tools und APIs streamt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Jitsu erstellen kÃ¶nnen
Jitsu ist eine quelloffene Kundendatenplattform, die fÃ¼r Ingenieure als selbst gehostete Alternative zu Segment entwickelt wurde. Sie erfasst Produkt- und Website-Ereignisse Ã¼ber native SDKs, verarbeitet sie mit serverlosen JavaScript-Funktionen und leitet die Ergebnisse mit einer Latenzzeit von unter einer Sekunde an Data Warehouses, Marketing-Tools und benutzerdefinierte HTTP-Endpunkte weiter.
Das Selbst-Hosting von Jitsu auf Ihrem VPS hÃ¤lt jede Ereignis-Payload, Kundenkennung und Pipeline-Konfiguration auf Ihrer eigenen Infrastruktur â€“ keine ereignisbasierte Preisgestaltung, keine MTU-Limits und keine Anbieterbindung. Diese Bereitstellung bÃ¼ndelt die vollstÃ¤ndige Ereignis-Pipeline von Jitsu (Konsole, Ingest, Rotor und Bulker) zusammen mit PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB und Redpanda, wodurch Sie eine produktionsreife CDP in einem einzigen Compose-Stack erhalten.
Wichtige Funktionen von Jitsu
Echtzeit-Ereignis-Streaming
Leitet erfasste Ereignisse innerhalb von Sekunden an Data Warehouses und SaaS-Ziele weiter und ermÃ¶glicht so Live-Dashboards, Zielgruppen und Produktanalysen.
Systemeigene Lagerziele
LÃ¤dt Ereignisse direkt in Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres und S3 mit integriertem Schema-Management â€“ kein separates ETL-Tool erforderlich.
JavaScript-Funktionen
Ereignisse filtern, anreichern und umgestalten mithilfe benutzerdefinierter JavaScript-Funktionen, die serverseitig ausgefÃ¼hrt werden, bevor Ereignisse Ziele erreichen.
Quell-Konnektoren
Abrufen von Daten aus Datenbanken, SaaS-APIs und Dateien mithilfe von Singer- und Airbyte-Konnektoren fÃ¼r die Batch-Aufnahme neben Echtzeit-Streams.
Benutzerprofilspeicher
Vereinheitlichte Besucher- und Benutzerprofile in MongoDB fÃ¼r gerÃ¤teÃ¼bergreifende IdentitÃ¤tsauflÃ¶sung, Segmentierung und Personalisierungs-AnwendungsfÃ¤lle pflegen.
Selbst gehosteter Datenschutz
Bewahren Sie Kundeneventdaten, Identifikatoren und PII in Ihrem eigenen VPS auf â€“ Jitsu sendet niemals Daten nach Hause und fÃ¼gt Ihrer Datenpipeline keine Drittanbieter hinzu.
Warum Sie Jitsu auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.