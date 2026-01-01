HedgeDoc ist ein quelloffener kollaborativer Markdown-Editor, in dem mehrere Personen gleichzeitig dasselbe Dokument schreiben und bearbeiten kÃ¶nnen, mit Live-Cursor-Verfolgung und sofortiger Synchronisierung. Ãœber grundlegendes Markdown hinaus unterstÃ¼tzt es eingebettete Diagramme Ã¼ber Mermaid und PlantUML, mathematische Formeln Ã¼ber KaTeX, Syntax-hervorgehobene CodeblÃ¶cke fÃ¼r Ã¼ber 100 Sprachen und einen PrÃ¤sentationsmodus, der jede Notiz in eine FolienprÃ¤sentation verwandelt.

Das Selbst-Hosting von HedgeDoc auf Ihrem VPS hÃ¤lt sensible Dokumentationen, interne Architektur-Entscheidungen und proprietÃ¤re Notizen innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur â€” keine Pro-Benutzer-GebÃ¼hren, kein Datenzugriff durch Dritte und volle Kontrolle Ã¼ber Authentifizierungsmethoden wie LDAP, OAuth und SAML fÃ¼r Unternehmensumgebungen.