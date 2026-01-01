Many Notes ist eine selbst gehostete Markdown-Notizanwendung, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Ihre Gedanken in Tresoren zu organisieren â€“ flexible Container, die zusammengehÃ¶rige Dateien zusammenhalten oder trennen, je nachdem, wie Sie am liebsten arbeiten. Notizen werden sowohl in einer Datenbank als auch auf dem Dateisystem gespeichert, was Ihnen die volle Kontrolle und PortabilitÃ¤t Ihrer Inhalte ermÃ¶glicht, ohne an ein proprietÃ¤res Format gebunden zu sein.

Ãœber die grundlegende Notizenverwaltung hinaus unterstÃ¼tzt Many Notes mehrere Benutzer mit Authentifizierung, Tresorfreigabe fÃ¼r die Teamzusammenarbeit, Echtzeit-Broadcasting, Backlinks und Tags zum VerknÃ¼pfen verwandter Notizen sowie eine schnelle Volltextsuche, die von Typesense betrieben wird. Die OAuth-Anmeldung Ã¼ber GitHub, Google, GitLab und andere Anbieter macht die Zugriffsverwaltung fÃ¼r Einzelpersonen und Teams gleichermaÃŸen flexibel.