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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dockge erstellen kĂ¶nnen

Dockge ist ein fokussierter, selbst gehosteter Docker Compose Stack Manager, der vom Ersteller von Uptime Kuma entwickelt wurde. Anstatt zu versuchen, jedes Docker-Primitive zu verwalten, macht es eine Sache gut: Es ermĂ¶glicht Ihnen, Compose-Stacks ĂĽber eine schnelle, reaktionsschnelle WeboberflĂ¤che zu erstellen, zu bearbeiten, zu starten, zu stoppen und zu lĂ¶schen. Der integrierte YAML-Editor bietet Syntaxhervorhebung und Echtzeit-Validierung, und Sie kĂ¶nnen bestehende Docker-Run-Befehle in Sekundenschnelle in das Compose-Format konvertieren.

Das Speichern von Stacks als einfache Dateien auf der Festplatte bedeutet, dass Dockge sich nahtlos in jeden Backup- oder Versionskontroll-Workflow einfĂĽgt. Self-Hosting hĂ¤lt Ihre Infrastrukturkonfiguration privat und bietet Ihnen eine persistente VerwaltungsoberflĂ¤che, die immer verfĂĽgbar ist, selbst wenn Sie nicht am Terminal sind.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Wichtige Funktionen von Dockge

Interaktiver YAML-Editor

Syntaxhervorhebung und Live-Validierung erleichtern das Schreiben und Aktualisieren von Compose-Dateien direkt im Browser.

Echtzeit-Log-Streaming

Container-Logs werden live in der UI gestreamt, sodass Sie den Startvorgang, Fehler und die Ausgabe ĂĽberwachen kĂ¶nnen, ohne ein Terminal zu Ă¶ffnen.

docker run converter

FĂĽgen Sie einen beliebigen Docker-Run-Befehl ein, und Dockge wandelt ihn automatisch in eine gebrauchsfertige docker-compose.yaml um.

Dateibasierter Stapelspeicher

Alle Compose-Dateien werden als einfache Dateien auf der Festplatte gespeichert, was Sicherungen und Versionskontrolle unkompliziert macht.

Geringer Platzbedarf

Minimaler Ressourcenverbrauch lĂ¤sst CPU und Arbeitsspeicher fĂĽr die Anwendungen verfĂĽgbar, die Sie tatsĂ¤chlich verwalten.

Warum Sie Dockge auf Hostinger ausfĂĽhren sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestĂĽrzt.

Martin K
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