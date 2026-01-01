Nightlio ist ein selbst gehosteter Stimmungs-Tracker und ein tÃ¤gliches Tagebuch, das als kostenlose, datenschutzorientierte Alternative zu Abonnement-Apps wie Daylio entwickelt wurde. Erfassen Sie Stimmungen auf einer FÃ¼nf-Punkte-Skala, fÃ¼gen Sie TagebucheintrÃ¤ge im Markdown-Format hinzu, versehen Sie EintrÃ¤ge mit anpassbaren Gruppen-Tags und Ã¼berprÃ¼fen Sie Muster durch Kalenderansichten, Streak-ZÃ¤hler und aggregierte Statistiken â€“ alles Ã¼ber eine responsive WeboberflÃ¤che, die auf Desktop- und mobilen Browsern funktioniert.

Wenn Sie Nightlio auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bleiben alle StimmungseintrÃ¤ge und Tagebuchnotizen in einer lokalen SQLite-Datenbank unter Ihrer Kontrolle, ohne Werbung, ohne Telemetrie und ohne das Risiko, dass Paywalls zwischen Ihnen und Ihren eigenen Daten erscheinen.