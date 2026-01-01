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Datenschutzorientierter, selbst gehosteter Stimmungstracker und Tagebuch â€” eine Open-Source-Daylio-Alternative fÃ¼r Ihren VPS.

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VerlÃ¤ngerungspreis 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
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KVM 8
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VerlÃ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Nightlio erstellen kÃ¶nnen

Nightlio ist ein selbst gehosteter Stimmungs-Tracker und ein tÃ¤gliches Tagebuch, das als kostenlose, datenschutzorientierte Alternative zu Abonnement-Apps wie Daylio entwickelt wurde. Erfassen Sie Stimmungen auf einer FÃ¼nf-Punkte-Skala, fÃ¼gen Sie TagebucheintrÃ¤ge im Markdown-Format hinzu, versehen Sie EintrÃ¤ge mit anpassbaren Gruppen-Tags und Ã¼berprÃ¼fen Sie Muster durch Kalenderansichten, Streak-ZÃ¤hler und aggregierte Statistiken â€“ alles Ã¼ber eine responsive WeboberflÃ¤che, die auf Desktop- und mobilen Browsern funktioniert.

Wenn Sie Nightlio auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bleiben alle StimmungseintrÃ¤ge und Tagebuchnotizen in einer lokalen SQLite-Datenbank unter Ihrer Kontrolle, ohne Werbung, ohne Telemetrie und ohne das Risiko, dass Paywalls zwischen Ihnen und Ihren eigenen Daten erscheinen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Nightlio

TÃ¤gliche Stimmungserfassung

Protokollieren Sie Ihre Stimmung auf einer FÃ¼nf-Punkte-Skala mit einem einzigen Tippen und beobachten Sie, wie sich Muster Ã¼ber Tage, Wochen und Monate hinweg abzeichnen.

Markdown-Journaling

FÃ¼gen Sie jedem Eintrag umfangreiche Markdown-Notizen mit Ãœberschriften, Listen und Links fÃ¼r eine kontextreiche Reflexion hinzu.

Benutzerdefinierte Tag-Gruppen

Erstellen Sie Ihre eigenen Kategorien wie Schlaf, ProduktivitÃ¤t oder Soziales und markieren Sie EintrÃ¤ge, um herauszufinden, was Ihre Stimmung beeinflusst.

Kalender und Serien

StÃ¶bern Sie in der Stimmungshistorie in einer Kalenderansicht und bleiben Sie motiviert mit integrierter Tagebuch-Streak-Verfolgung.

Aufschlussreiche Analysen

Betrachten Sie die durchschnittliche Stimmung im Zeitverlauf, Stimmungsverteilungsdiagramme und gamifizierte Erfolge, die regelmÃ¤ÃŸiges Journaling belohnen.

SQLite-Speicher

Alle EintrÃ¤ge befinden sich in einer einzigen SQLite-Datei auf Ihrem VPS, einfach zu sichern, zwischen Servern zu verschieben oder jederzeit zu exportieren.

Warum Sie Nightlio auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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