Pinry mit einem Klick installieren.
Selbstgehostetes Pinterest-Ã¤hnliches Bildboard zum Speichern, Taggen und Organisieren von Bildern und Videos.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Pinry erstellen kÃ¶nnen
Pinry ist ein quelloffenes, selbst gehostetes Imageboard, das Ihnen ermÃ¶glicht, Bilder, Videos und Webseiten in einem visuell ansprechenden Kachel-Layout zu sammeln, zu taggen und zu durchsuchen â€“ Ã¤hnlich wie Pinterest, aber vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle. Es kombiniert ein Django REST Framework Backend mit einem Vue.js Frontend und wird als einzelner Docker-Container ausgeliefert, der von SQLite fÃ¼r eine Einrichtung ohne AbhÃ¤ngigkeiten unterstÃ¼tzt wird.
Pinry selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre persÃ¶nliche Sammlung auf Ihrem eigenen VPS privat bleibt, ohne algorithmische Feeds, ohne Werbung und ohne erforderliches Konto zum Durchsuchen, wenn Sie den Ã¶ffentlichen Zugriff aktivieren. Multi-User-UnterstÃ¼tzung, Ã¶ffentliche und private Boards, Browser-Erweiterungs-KompatibilitÃ¤t und eine vollstÃ¤ndige REST-API machen es sowohl fÃ¼r persÃ¶nliche Sammlungen als auch fÃ¼r kleine kollaborative Teams geeignet.
Wichtige Funktionen von Pinry
Tag-basierte Entdeckung
Weisen Sie jedem Pin mehrere Tags zu und filtern Sie Ihre gesamte Sammlung sofort nach Tags â€“ keine verschachtelten Ordner erforderlich.
Mehrbenutzer-Boards
Erstellen Sie separate Boards pro Benutzer und steuern Sie die Sichtbarkeit mit Ã¶ffentlichen oder privaten Zugriffseinstellungen fÃ¼r jedes Board.
Support fÃ¼r Browser-Erweiterungen
Speichern Sie Bilder direkt von jeder Webseite auf Ihrem Pinry-Board mithilfe der offiziellen Browser-Erweiterung.
REST API
Automatisieren Sie die Pin-Erstellung und verwalten Sie Sammlungen programmatisch Ã¼ber die integrierte Django REST Framework API.
Multi-Architektur Docker-Image
Das offizielle Image unterstÃ¼tzt AMD64, ARMv7 und ARMv8 â€” lÃ¤uft gleichermaÃŸen auf Standard-VPS-Servern und ARM-basierten Boards.
Warum Sie Pinry auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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