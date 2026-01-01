Diun in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiges Tool, das Docker-Images auf Updates überwacht und Benachrichtigungen an Ihren bevorzugten Kanal sendet.
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Was Sie mit Diun erstellen können
Diun (Docker Image Update Notifier) ist ein leichtgewichtiges CLI-Tool, das Ihre Docker-Images überwacht und Sie in dem Moment benachrichtigt, in dem eine neue Version im Registry veröffentlicht wird. Es unterstützt Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay und private Registries, wobei die Überprüfung nach einem konfigurierbaren Cron-Zeitplan mit Jitter erfolgt, um die Last zu verteilen.
Diun auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass es kontinuierlich neben Ihren Containern läuft, mit vollem Zugriff auf den Docker-Socket für die automatische Container-Erkennung. Sie kontrollieren das Benachrichtigungs-Routing – Slack, Discord, E-Mail, Webhooks und mehr – ohne Bildmetadaten an Überwachungsdienste von Drittanbietern zu senden.
Wichtige Funktionen von Diun
Automatische Bildüberwachung
Entdeckt und überwacht standardmäßig alle laufenden Container, sodass neue Bereitstellungen ohne manuelle Konfiguration verfolgt werden.
Flexible Benachrichtigungen
Unterstützt Slack, Discord, E-Mail, Webhooks und andere Kanäle, damit Update-Benachrichtigungen Ihr Team erreichen, wo immer es arbeitet.
Cron-basierte Zeitplanung
Überprüfungen laufen nach einem konfigurierbaren Zeitplan mit optionalem Jitter, um eine Überlastung von Registries während der Spitzenzeiten zu vermeiden.
Multi-Registry-Unterstützung
Funktioniert mit Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay und privaten Registries und deckt Ihre gesamte Container-Image-Landschaft ab.
Warum Sie Diun auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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