Beszel Agent mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Schlanker Überwachungsagent, der Server- und Container-Metriken für Ihren Beszel-Hub erfasst.
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Was Sie mit Beszel Agent erstellen können
Beszel Agent ist die Datenerfassungskomponente der Beszel-Überwachungsplattform. Auf jedem Server installiert, den Sie überwachen möchten, erfasst er kontinuierlich CPU-, Arbeitsspeicher-, Festplatten- und Netzwerkmetriken zusammen mit Docker-Container-Statistiken und leitet diese dann sicher an einen zentralen Beszel-Hub zur Aggregation und Alarmierung weiter.
Der Agent ist bewusst minimalistisch – er verbraucht vernachlässigbare Ressourcen und bietet gleichzeitig umfassende Einblicke in die Systemintegrität. Die Kommunikation mit dem Hub wird durch Token-Authentifizierung gesichert, und der Docker-Socket-Zugriff ermöglicht ihm umfassende Einblicke auf Containerebene, ohne erhöhte Host-Privilegien über die Socket-Bereitstellung hinaus zu erfordern.
Wichtige Funktionen von Beszel Agent
Echtzeit-Systemmetriken
Überwacht kontinuierlich die CPU-, Speicher-, Festplatten- und Netzwerkauslastung, damit Ihr Beszel-Hub immer einen aktuellen Überblick über die Server-Integrität hat.
Überwachung auf Containerebene
Liest vom Docker-Socket, um den Ressourcenverbrauch pro Container zu melden, und hilft Ihnen dabei, genau zu bestimmen, welche Workloads die Last verursachen.
Minimaler Ressourcenverbrauch
Entwickelt, um leise im Hintergrund zu laufen, ohne messbare Auswirkungen auf die Anwendungsleistung oder die verfügbaren Systemressourcen.
Sichere Hub-Kommunikation
Token-authentifizierte Verbindungen zum Beszel-Hub verhindern unbefugte Metrikaufnahme und halten Ihre Überwachungsdaten privat.
Warum Sie Beszel Agent auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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