OwnTracks Recorder mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes Backend, das Ã¼ber MQTT von den OwnTracks Telefon-Apps verÃ¶ffentlichte Standortdaten speichert und visualisiert.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r OwnTracks Recorder
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OwnTracks Recorder erstellen kÃ¶nnen
OwnTracks Recorder ist das offizielle Backend fÃ¼r die OwnTracks iOS- und Android-Apps und bietet Ihnen eine vollstÃ¤ndig selbst gehostete Alternative zu kommerziellen Standortfreigabediensten. Der Recorder abonniert Ihren privaten MQTT-Broker, nimmt StandortverÃ¶ffentlichungen von Ihren Telefonen entgegen und speichert jeden Punkt als einfache Dateien auf der Festplatte, ohne dass eine externe Datenbank erforderlich ist.
Ein integrierter HTTP-Server stellt eine REST-API, einen Live-WebSocket-Stream und vorgefertigte Ansichten fÃ¼r letzte Positionen, tÃ¤gliche Routen und GeoJSON-Karten bereit. Diese Vorlage bÃ¼ndelt den Recorder mit einem Eclipse Mosquitto Broker, der standardmÃ¤ÃŸig mit Passwortauthentifizierung aktiviert ist, sodass Sie Ihre OwnTracks-Apps auf Ihren VPS richten und den Standortverlauf sammeln kÃ¶nnen, ohne Ihre Bewegungsdaten jemals an Dritte zu senden.
Wichtige Funktionen von OwnTracks Recorder
Privates Standort-Backend
Speichert jede Positionsmeldung Ihrer OwnTracks-Apps auf Ihrem eigenen Server, ohne Beteiligung einer Drittanbieter-Cloud.
Integrierter MQTT-Broker
GebÃ¼ndeltes Eclipse Mosquitto mit Passwortauthentifizierung steht bereit, damit sich Telefone von Ã¼berall im Internet verbinden kÃ¶nnen.
Live-Karte und Routen
Die Web-BenutzeroberflÃ¤che zeigt letzte Positionen, tÃ¤gliche Routen und eine Live-Karte, die sich Ã¼ber WebSocket aktualisiert, sobald neue Standorte eintreffen.
REST- und WebSocket-API
Gespeicherte Standorte als JSON, GeoJSON oder CSV Ã¼ber eine dokumentierte REST-API abfragen oder Updates Ã¼ber WebSocket streamen.
Klartext-Dateispeicher
Keine SQL-Datenbank fÃ¼r den Betrieb â€” Punkte werden als Flatfiles geschrieben, die einfach zu sichern, zu Ã¼berprÃ¼fen und zu archivieren sind.
Lua-Hooks und ocat
Erweitern Sie die Datenerfassung mit Lua-Hooks und den Abfrageverlauf Ã¼ber die Befehlszeile mithilfe des gebÃ¼ndelten ocat-Dienstprogramms.
Warum Sie OwnTracks Recorder auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.