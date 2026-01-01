Polaris ist ein in Rust geschriebener Open-Source-Musik-Streaming-Server, der entwickelt wurde, um eine persÃ¶nliche Musikbibliothek von jedem Browser oder MobilgerÃ¤t mit minimaler Hardware zugÃ¤nglich zu machen. Der Rust-Kern hÃ¤lt den Speicherverbrauch und die CPU-Auslastung niedrig genug, um bequem auf VPS-EinsteigerplÃ¤nen zu laufen, wÃ¤hrend er Bibliotheken mit Zehntausenden von Titeln in den Formaten FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV und AIFF problemlos indiziert.

Das Selbst-Hosting von Polaris hÃ¤lt jedes Album, jeden Rip und jeden Bandcamp-Download unter Ihrer Kontrolle, ohne monatliche GebÃ¼hren, ohne Katalogwechsel und ohne dass HÃ¶rdaten an Dritte verkauft werden. Die erste Person, die die Web-BenutzeroberflÃ¤che Ã¶ffnet, durchlÃ¤uft einen kurzen Einrichtungsassistenten, der den Bibliothekspfad mit einem Administratorkonto koppelt, sodass anfÃ¤ngliche Anmeldeinformationen niemals in Protokollen oder in der Bereitstellungsvorlage erscheinen.