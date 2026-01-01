Qdrant ist eine produktionsreife Open-Source-Vektor-Ähnlichkeitssuchmaschine, die speziell für KI- und Machine-Learning-Workloads entwickelt wurde. Sie speichert hochdimensionale Vektoren zusammen mit umfangreichen Nutzdaten-Metadaten und liefert Nächste-Nachbarn-Abfragen im Sub-Millisekundenbereich unter Verwendung von HNSW-Indizierung, mehreren Distanzmetriken und erweiterter Filterung – alles zugänglich über REST- und gRPC-APIs.

Das Selbst-Hosting von Qdrant auf einem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Speicherzuweisung, Indexierungskonfiguration und Datenresidenz, ohne die Pro-Abfrage-Preise oder Verbindungsbeschränkungen von verwalteten Vektordatenbankdiensten. Dies macht es ideal für KI-Startups und Teams, die semantische Suche oder RAG-Pipelines skalieren.