mStream ist ein schlanker, Node.js-basierter Musik-Streaming-Server, der darauf ausgelegt ist, Ihre Sammlung mit minimalem Einrichtungsaufwand online zu bringen. Legen Sie Ihre Musik in das Bibliotheksvolume ab, und mStream scannt, indiziert und stellt sie automatisch über einen übersichtlichen, responsiven Web-Player bereit – zusätzlich zu nativen iOS- und Android-Apps, die dieselbe Backend-API für Offline-Hören und unterbrechungsfreie Wiedergabe auf Mobilgeräten nutzen.

Das Selbst-Hosting von mStream auf einem VPS bietet Ihnen privaten, jederzeit verfügbaren Zugriff auf Ihre Musikbibliothek von jedem Gerät aus, ohne die Speicherbegrenzungen, Gerätelimits oder den Lizenzierungsaufwand kommerzieller Streaming-Dienste. Der standardmäßige öffentliche Modus priorisiert die sofortige Nutzbarkeit; benutzerbezogene Konten können über die Admin-Benutzeroberfläche hinzugefügt werden, sobald Sie sich entscheiden, den Server öffentlich zugänglich zu machen.