Jellyfin ist der führende kostenlose und quelloffene Medienserver – eine von der Community betriebene Alternative zu Plex und Emby ohne Premium-Stufen, ohne Tracking und ohne Anbieterbindung. Er streamt Ihre persönliche Mediensammlung auf Telefone, Tablets, Computer, Smart-TVs und dedizierte Apps auf Roku, Android TV, Apple TV und Fire TV mit automatischem Metadaten-Abruf und hardwarebeschleunigter Transkodierung.

Das Selbst-Hosting von Jellyfin auf einem VPS ermöglicht Ihnen rund um die Uhr Zugriff auf Ihre Medienbibliothek von überall auf der Welt, mit dedizierter Bandbreite für gleichzeitige Streams und ohne Abhängigkeit von Ihrer Heim-Internetverbindung. Ihre Medien, Ihr Wiedergabeverlauf und Ihre Benutzereinstellungen bleiben vollständig unter Ihrer Kontrolle, und das ohne jegliche Abonnementgebühren.