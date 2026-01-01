Medusa in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Automatischer Video-Bibliotheksmanager für TV-Serien — ruft neue Episoden ab, sobald sie auf Indexern erscheinen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Medusa erstellen können
Medusa ist ein langjähriger, von der Community gepflegter Automatisierungsserver für TV-Serienbibliotheken. Er verfolgt die Serien, denen Sie folgen, überwacht Usenet-Indexer und Torrent-Tracker auf neue Episodenveröffentlichungen, lädt passende Dateien über Ihren vorhandenen Downloader herunter, benennt sie dann um, taggt sie und verschiebt sie in Ihre Bibliothek – alles gesteuert über eine ausgefeilte Weboberfläche, die von SickBeard und SickChill inspiriert ist.
Das Selbst-Hosting von Medusa auf einem VPS sorgt dafür, dass Ihre TV-Automatisierung rund um die Uhr läuft, sodass Episoden Minuten nach der Veröffentlichung in Ihrer Bibliothek erscheinen. Es lässt sich nahtlos mit Plex, Jellyfin, Emby und dem gesamten Servarr-Ökosystem koppeln und funktioniert über native Plugins mit praktisch jedem Newznab- und Torznab-Indexer.
Wichtige Funktionen von Medusa
Sendungs- und Folgenverfolgung
Füge Sendungen von TVDB, TVMaze oder IMDb hinzu, und Medusa überwacht jede Staffel auf neue Episoden, sobald sie auf Indexern erscheinen.
Qualitätspräferenzprofile
Definieren Sie Qualität, Auflösung, Codec und Spracheinstellungen pro Sendung, damit die richtige Veröffentlichung ausgewählt wird, wenn mehrere Kandidaten erscheinen.
Native Indexer-Unterstützung
Integrierte Plugins für Newznab- und Torznab-Indexer, sowie direkte Unterstützung für NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge und rTorrent.
Untertitel-Suche
Durchsucht OpenSubtitles, Addic7ed und Podnapisi nach passenden Untertiteln in Ihren bevorzugten Sprachen nach jedem Download.
Nachbearbeitungsautomatisierung
Benennt heruntergeladene Dateien um, taggt sie und verschiebt sie in Plex/Jellyfin/Emby-kompatible Ordnerstrukturen, ganz ohne manuelles Sortieren.
Warum Sie Medusa auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.