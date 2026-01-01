Galaxy in einem Klick installieren.
Open-Source-Webplattform für zugängliche, reproduzierbare Bioinformatik-Analysen und datenintensive wissenschaftliche Workflows.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Galaxy erstellen können
Galaxy ist eine Open-Source-Webplattform, die es Forschern ermöglicht, datenintensive biomedizinische Analysen auszuführen, zu teilen und zu reproduzieren, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Von Tausenden von Laboren weltweit genutzt, fasst es Tausende von Kommandozeilen-Tools hinter einer einheitlichen Browser-Oberfläche zusammen, sodass Wissenschaftler komplexe Bioinformatik-Pipelines erstellen, jeden Parameter verfolgen und die exakt gleiche Analyse Monate später erneut ausführen können.
Das Selbst-Hosting von Galaxy auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Sequenzierungsdaten, Patientenkohorten und unveröffentlichte Workflows vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Gebühren pro Auftrag und ohne Wartezeiten in einer Shared-Server-Warteschlange. Diese Vorlage liefert einen einzigen All-in-One-Container mit Galaxy, PostgreSQL und nginx, vorkonfiguriert für eine sofortige Single-Tenant-Bereitstellung.
Wichtige Funktionen von Galaxy
Reproduzierbare Workflows
Erfassen Sie jede Werkzeug-, Parameter- und Datensatzversion, damit jede Analyse Monate oder Jahre später bitgenau wiederholt werden kann.
Visueller Pipeline-Editor
Erstellen Sie mehrstufige Bioinformatik-Pipelines auf einer Drag-and-Drop-Arbeitsfläche, ohne Skripte in Bash oder Snakemake schreiben zu müssen.
Tausende von Tools
Installieren Sie geprüfte Tools aus dem Galaxy Tool Shed, die Genomik, Proteomik, Metabolomik, Bildgebung und maschinelles Lernen abdecken.
Interaktive Notizbücher
Starten Sie Jupyter, RStudio und andere interaktive Umgebungen direkt auf Ihre Galaxy-Verläufe und Datensätze.
Verläufe und Teilen
Organisieren Sie jeden Analyselauf in einem versionierten Verlauf, der von Kollaboratoren mit einem Klick geteilt, veröffentlicht oder importiert werden kann.
Conda Abhängigkeitsauflösung
Werkzeuge lösen ihre Abhängigkeiten automatisch über Conda und BioContainers, wodurch Umgebungskonflikte beseitigt werden.
Warum Sie Galaxy auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.