Galaxy ist eine Open-Source-Webplattform, die es Forschern ermöglicht, datenintensive biomedizinische Analysen auszuführen, zu teilen und zu reproduzieren, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Von Tausenden von Laboren weltweit genutzt, fasst es Tausende von Kommandozeilen-Tools hinter einer einheitlichen Browser-Oberfläche zusammen, sodass Wissenschaftler komplexe Bioinformatik-Pipelines erstellen, jeden Parameter verfolgen und die exakt gleiche Analyse Monate später erneut ausführen können.

Das Selbst-Hosting von Galaxy auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Sequenzierungsdaten, Patientenkohorten und unveröffentlichte Workflows vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Gebühren pro Auftrag und ohne Wartezeiten in einer Shared-Server-Warteschlange. Diese Vorlage liefert einen einzigen All-in-One-Container mit Galaxy, PostgreSQL und nginx, vorkonfiguriert für eine sofortige Single-Tenant-Bereitstellung.