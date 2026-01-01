CiviCRM ist ein speziell entwickeltes Open-Source-CRM für gemeinnützige Organisationen, NGOs, Verbände und zivilgesellschaftliche Organisationen. Im Gegensatz zu vertriebsorientierten kommerziellen CRMs ist jedes Modul – Kontakte, Spenden, Mitgliedschaften, Veranstaltungen, Mailings und Fallmanagement – auf die Arbeitsabläufe von Spendensammlern, Organisatoren und Programmmitarbeitern zugeschnitten, die Wähler und Mitglieder statt Leads verwalten.

Das Selbst-Hosting von CiviCRM auf Ihrem eigenen VPS hält Spenderdatensätze, Spendenhistorie und Mitgliederdaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Preisgestaltung pro Kontakt, ohne Datenverarbeiter von Drittanbietern und mit vollständiger Eigentümerschaft an jedem von Ihnen erstellten Bericht und jeder Segmentierung.