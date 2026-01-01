GeoServer in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Geodaten-Server, der Karten und räumliche Daten über OGC-Standards wie WMS, WFS und WCS veröffentlicht.
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Was Sie mit GeoServer erstellen können
GeoServer ist ein Open-Source-Java-Server, der es Ihnen ermöglicht, Geodaten unter Verwendung offener OGC-Standards zu veröffentlichen, zu teilen und zu bearbeiten. Er liest Vektor- und Rasterquellen aus PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF und Dutzenden anderer Formate und stellt sie dann über Web Map Service-, Web Feature Service-, Web Coverage Service- und Web Processing Service-Endpunkte bereit, die jeder GIS-Client oder jede Web-Mapping-Bibliothek nutzen kann.
Das Selbst-Hosting von GeoServer auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Datensätze, Layer-Stile und Zugriffsregeln innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Gebühren pro Layer und ohne Upload-Limits. Eine browserbasierte Admin-Konsole ermöglicht es Ihnen, Stores hinzuzufügen, Layer zu konfigurieren und das Caching zu optimieren, ohne XML anfassen zu müssen, während das persistente Datenverzeichnis Container-Neustarts und Upgrades übersteht.
Wichtige Funktionen von GeoServer
OGC-Standards-Unterstützung
Stellt WMS-, WMTS-, WFS-, WCS-, WPS- und OGC API-Endpunkte bereit, sodass jeder standardkonforme GIS- oder Web-Mapping-Client ohne benutzerdefinierte Adapter eine Verbindung herstellen kann.
Viele Datenquellen
Liest PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID und andere Vektor- und Rasterformate von einem einzigen Server.
Benutzerdefinierter Kartenstil
Gestalten Sie Ebenen mit SLD- oder CSS-Regeln, zeigen Sie sie live in der Admin-Konsole in der Vorschau an und verwenden Sie dieselben Stile für Karten und Kachel-Caches wieder.
Integriertes Kachel-Caching
Integrierter GeoWebCache rendert und liefert Kartenkacheln vor, sodass große WMS-Ebenen auch unter Last ohne zusätzlichen Caching-Dienst schnell bleiben.
Browser-Admin-Konsole
Konfigurieren Sie Arbeitsbereiche, Datenspeicher, Ebenen und Zugriffsregeln über eine Weboberfläche, ohne XML zu bearbeiten oder den Server neu zu starten.
Sicherer Schichtzugriff
Schicht- und dienstspezifische Sicherheitsregeln mit rollenbasierter Authentifizierung beschränken sensible Datensätze auf die richtigen Benutzer und Clients.
Warum Sie GeoServer auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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