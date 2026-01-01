Profilarr als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Automatisierungstool, das Qualitätsprofile und benutzerdefinierte Formate aus Community-Datenbanken mit Ihren Radarr- und Sonarr-Instanzen synchronisiert.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Profilarr
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Profilarr erstellen können
Profilarr verbindet Ihre selbst gehosteten Radarr- und Sonarr-Instanzen mit von der Community gepflegten Datenbanken für Qualitätsprofile und benutzerdefinierte Formate. Es wendet getestete Konfigurationen automatisch an, anstatt eine manuelle Eingabe zu erfordern. Es ersetzt stundenlanges Tuning pro Instanz durch einen einzigen Synchronisierungsvorgang und hält jede Arr-App in Ihrem Stack mit den neuesten Community-Standards auf dem Laufenden.
Das Selbst-Hosting von Profilarr zusammen mit Ihrem Media-Stack bedeutet, dass Profilaktualisierungen nach Ihrem Zeitplan erfolgen, mit voller Transparenz darüber, was sich geändert hat und warum – ohne auf externe Dienste angewiesen zu sein, um Konfigurationen an Ihre lokalen Apps zu übertragen.
Wichtige Funktionen von Profilarr
Automatisierung der Profilsynchronisierung
Zieht Qualitätsprofile aus entfernten Community-Datenbanken und wendet sie auf Radarr und Sonarr an, ohne manuelles Kopieren und Einfügen über Instanzen hinweg.
Benutzerdefinierte Formatverwaltung
Synchronisiert benutzerdefinierte Formatdefinitionen und Bewertungen, damit jede Instanz in Ihrem Stack dieselbe getestete Konfiguration verwendet.
Mehrinstanz-Unterstützung
Verwaltet mehrere Radarr- und Sonarr-Instanzen über eine einzige Oberfläche und hält alle konsistent, ohne den Aufwand zu verdoppeln.
Web UI enthalten
Browserbasierte Oberfläche zum Verwalten von Verbindungen, Auslösen von Synchronisierungen und Überprüfen angewendeter Änderungen – kein SSH oder CLI erforderlich.
Persistente Konfiguration
Alle Instanz-Anmeldeinformationen und der Synchronisierungsstatus werden auf einem benannten Docker-Volume gespeichert und überleben Container-Neustarts sowie Image-Upgrades.
Warum Sie Profilarr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.