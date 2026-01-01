Profilarr verbindet Ihre selbst gehosteten Radarr- und Sonarr-Instanzen mit von der Community gepflegten Datenbanken für Qualitätsprofile und benutzerdefinierte Formate. Es wendet getestete Konfigurationen automatisch an, anstatt eine manuelle Eingabe zu erfordern. Es ersetzt stundenlanges Tuning pro Instanz durch einen einzigen Synchronisierungsvorgang und hält jede Arr-App in Ihrem Stack mit den neuesten Community-Standards auf dem Laufenden.

Das Selbst-Hosting von Profilarr zusammen mit Ihrem Media-Stack bedeutet, dass Profilaktualisierungen nach Ihrem Zeitplan erfolgen, mit voller Transparenz darüber, was sich geändert hat und warum – ohne auf externe Dienste angewiesen zu sein, um Konfigurationen an Ihre lokalen Apps zu übertragen.