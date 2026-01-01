Redpanda Console ist eine Open-Source-Web-BenutzeroberflÃ¤che, entwickelt von Redpanda Data zur Inspektion und zum Betrieb von Kafka-kompatiblen Streaming-Clustern. Sie stellt Themen, Partitionen, Offsets, Konsumentengruppen, Schemata, ACLs und Live-Nachrichtennutzdaten Ã¼ber eine einzige OberflÃ¤che bereit, mit integrierter UnterstÃ¼tzung fÃ¼r JSON-, Avro-, Protobuf- und MessagePack-Dekodierung.

Diese Ein-Klick-Bereitstellung liefert die Console zusammen mit einem eingebetteten Redpanda-Broker aus, sodass Sie sofort nach dem Start des Containers einen funktionierenden Kafka-API-Endpunkt, eine Schema Registry und eine Admin-API erhalten. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ereignisdaten, Kundennutzdaten und Stream-Metadaten vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne SaaS-GebÃ¼hren pro Broker.