Bis zu 69 % Rabatt auf Redpanda Console

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Entwicklerfreundliche WeboberflÃ¤che zur Verwaltung von Kafka- und Redpanda-Clustern, Themen, Konsumentengruppen und Live-NachrichtenstrÃ¶men.

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VerlÃ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Redpanda Console erstellen kÃ¶nnen

Redpanda Console ist eine Open-Source-Web-BenutzeroberflÃ¤che, entwickelt von Redpanda Data zur Inspektion und zum Betrieb von Kafka-kompatiblen Streaming-Clustern. Sie stellt Themen, Partitionen, Offsets, Konsumentengruppen, Schemata, ACLs und Live-Nachrichtennutzdaten Ã¼ber eine einzige OberflÃ¤che bereit, mit integrierter UnterstÃ¼tzung fÃ¼r JSON-, Avro-, Protobuf- und MessagePack-Dekodierung.

Diese Ein-Klick-Bereitstellung liefert die Console zusammen mit einem eingebetteten Redpanda-Broker aus, sodass Sie sofort nach dem Start des Containers einen funktionierenden Kafka-API-Endpunkt, eine Schema Registry und eine Admin-API erhalten. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ereignisdaten, Kundennutzdaten und Stream-Metadaten vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne SaaS-GebÃ¼hren pro Broker.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Redpanda Console

Live-Nachrichtenanzeige

Streamen Sie DatensÃ¤tze aus beliebigen Themen in Echtzeit mit Zeitreise, Suche und feldweiser Dekodierung fÃ¼r JSON-, Avro- und Protobuf-Nutzdaten.

Themenverwaltung

Themen erstellen, konfigurieren und lÃ¶schen, Aufbewahrungs- und Partitionseinstellungen bearbeiten und Testnachrichten direkt aus dem Browser erzeugen.

Verbrauchergruppen-Erkenntnisse

ÃœberprÃ¼fen Sie Gruppenmitglieder, den Lag pro Partition und die Offsets, um feststeckende Consumer zu debuggen, ohne sich durch CLI-Tools wÃ¼hlen zu mÃ¼ssen.

Schema Registry integriert

Durchsuchen Sie Avro-, JSON-Schema- und Protobuf-Themen, zeigen Sie den Versionsverlauf an und prÃ¼fen Sie die KompatibilitÃ¤t, bevor Sie Ã„nderungen Ã¼bernehmen.

Eingebetteter Redpanda Broker

Wird mit einem vollstÃ¤ndig konfigurierten Redpanda-Broker geliefert, der die Kafka-API, Schema Registry und Admin API fÃ¼r sofortiges Testen bereitstellt.

Kafka API kompatibel

Verbinden Sie Console mit einem beliebigen externen Kafka-, Confluent Cloud-, MSK- oder Redpanda-Cluster, indem Sie es auf Ihre bestehenden Broker verweisen.

Warum Sie Redpanda Console auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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