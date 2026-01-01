Hanko mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Passkey-first Authentifizierungs-Backend mit passwortloser Anmeldung, MFA, OIDC und Social Login.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hanko erstellen kÃ¶nnen
Hanko ist ein quelloffenes Authentifizierungs-Backend, das auf Passkeys und dem WebAuthn-Standard basiert und als selbst hostbare Alternative zu Auth0, Clerk und anderen IdentitÃ¤ts-SaaS konzipiert ist. Es bietet einen vollstÃ¤ndigen Benutzerfluss â€” Passkey-Registrierung, Social- und Enterprise-SSO, PasswÃ¶rter als optionale RÃ¼ckfalllÃ¶sung, MFA und E-Mail-basierte Wiederherstellung â€” der Ã¼ber eine saubere REST-API und Drop-in-Webkomponenten zugÃ¤nglich gemacht wird.
Das Selbst-Hosting von Hanko auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Benutzeranmeldeinformationen, Sitzungen und Audit-Logs innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne MAU-GebÃ¼hren (Monthly Active Users) und ohne Anbieterbindung. Die gebÃ¼ndelte PostgreSQL-Datenbank speichert Benutzerkonten und WebAuthn-Anmeldeinformationen dauerhaft, wÃ¤hrend Hankos JWT-basierte Sitzungen in jeden Frontend- oder Backend-Stack integriert werden kÃ¶nnen.
Wichtige Funktionen von Hanko
Passkey-Authentifizierung zuerst
Basierend auf WebAuthn und Passkeys, damit sich Benutzer mit Face ID, Touch ID oder Hardware-SchlÃ¼sseln anmelden kÃ¶nnen, anstatt PasswÃ¶rter einzugeben.
Soziales und Enterprise-SSO
Direkt integrierbare OAuth-Anbieter fÃ¼r Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn und Discord sowie SAML fÃ¼r IdentitÃ¤tsanbieter in Unternehmen.
Multi-Faktor-Authentifizierung
Die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r TOTP-Authentifizierungs-Apps und Richtlinien fÃ¼r vertrauenswÃ¼rdige GerÃ¤te integrieren MFA in jeden Anmeldefluss, ohne externe Dienste.
Web-Komponenten SDK
Stellen Sie in wenigen Minuten eine vollstÃ¤ndige Anmelde-UI bereit, indem Sie die offiziellen Hanko Web-Komponenten in jedes Framework einbetten â€“ React, Vue, Svelte oder reines HTML.
JWT-Sitzungstoken
Standardkonforme JWT-Sitzungen mit Rotation und Widerruf erleichtern die Integration mit bestehenden APIs und Microservices.
Audit-Protokolle und Webhooks
Integrierte Audit-Protokollierung und Webhook-Ereignisse fÃ¼r jede Authentifizierungsaktion bieten Ihnen volle Transparenz und einfache Integration mit nachgelagerten Systemen.
Warum Sie Hanko auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.