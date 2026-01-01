Hanko ist ein quelloffenes Authentifizierungs-Backend, das auf Passkeys und dem WebAuthn-Standard basiert und als selbst hostbare Alternative zu Auth0, Clerk und anderen IdentitÃ¤ts-SaaS konzipiert ist. Es bietet einen vollstÃ¤ndigen Benutzerfluss â€” Passkey-Registrierung, Social- und Enterprise-SSO, PasswÃ¶rter als optionale RÃ¼ckfalllÃ¶sung, MFA und E-Mail-basierte Wiederherstellung â€” der Ã¼ber eine saubere REST-API und Drop-in-Webkomponenten zugÃ¤nglich gemacht wird.

Das Selbst-Hosting von Hanko auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Benutzeranmeldeinformationen, Sitzungen und Audit-Logs innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne MAU-GebÃ¼hren (Monthly Active Users) und ohne Anbieterbindung. Die gebÃ¼ndelte PostgreSQL-Datenbank speichert Benutzerkonten und WebAuthn-Anmeldeinformationen dauerhaft, wÃ¤hrend Hankos JWT-basierte Sitzungen in jeden Frontend- oder Backend-Stack integriert werden kÃ¶nnen.