Redis Commander ist eine leichtgewichtige, quelloffene Weboberfläche zur Verwaltung von Redis-Datenbanken. Es bietet einen baumartigen Browser zum Navigieren in Keyspaces, Inline-Editoren für Strings, Hashes, Listen, Sets und Sorted Sets sowie eine integrierte Befehlskonsole zum Ausführen beliebiger Redis-Befehle. Serverstatistiken – Speichernutzung, verbundene Clients, Trefferquoten – sind auf dem Dashboard auf einen Blick sichtbar.

Diese Bereitstellung bündelt Redis Commander mit einer Redis 7-Instanz, sodass Sie einen voll funktionsfähigen Schlüssel-Wert-Speicher und dessen Verwaltungsoberfläche in einem einzigen Stack erhalten. HTTP Basic Auth schützt die Weboberfläche vor unbefugtem Zugriff, und die Redis-Instanz ist mit einem generierten Passwort gesichert, sodass sie ohne Anmeldeinformationen nicht exponiert ist.