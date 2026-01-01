Redis Commander mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasierte Redis-Verwaltungs-UI zum Durchsuchen von Schlüsseln, Bearbeiten von Werten und Überwachen einer Redis-Datenbank von jedem Browser aus.
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Was Sie mit Redis Commander erstellen können
Redis Commander ist eine leichtgewichtige, quelloffene Weboberfläche zur Verwaltung von Redis-Datenbanken. Es bietet einen baumartigen Browser zum Navigieren in Keyspaces, Inline-Editoren für Strings, Hashes, Listen, Sets und Sorted Sets sowie eine integrierte Befehlskonsole zum Ausführen beliebiger Redis-Befehle. Serverstatistiken – Speichernutzung, verbundene Clients, Trefferquoten – sind auf dem Dashboard auf einen Blick sichtbar.
Diese Bereitstellung bündelt Redis Commander mit einer Redis 7-Instanz, sodass Sie einen voll funktionsfähigen Schlüssel-Wert-Speicher und dessen Verwaltungsoberfläche in einem einzigen Stack erhalten. HTTP Basic Auth schützt die Weboberfläche vor unbefugtem Zugriff, und die Redis-Instanz ist mit einem generierten Passwort gesichert, sodass sie ohne Anmeldeinformationen nicht exponiert ist.
Wichtige Funktionen von Redis Commander
Schlüssel Browser
Navigieren Sie Ihren gesamten Redis-Keyspace in einer Baumansicht, suchen Sie nach Mustern und inspizieren oder bearbeiten Sie jeden Wert direkt im Browser, ohne Redis-Befehle schreiben zu müssen.
Alle Datentypen
Anzeigen und Bearbeiten von Strings, Hashes, Listen, Sets, sortierten Sets und Streams mit typgerechten Editoren, die Daten in einem strukturierten, lesbaren Format anzeigen.
Befehlskonsole
Führen Sie beliebige Redis-Befehle über die integrierte Konsole aus und sehen Sie die Antwort sofort — nützlich für Debugging, Administration und einmalige Datenoperationen.
Serverstatistiken
Das Dashboard zeigt Echtzeit-Redis-Server-Metriken, einschließlich Speichernutzung, Keyspace-Treffer-/Fehlerraten, verbundener Clients und Betriebszeit auf einen Blick.
HTTP Basic Auth
Die Weboberfläche ist durch Benutzername- und Passwort-Authentifizierung geschützt, wodurch unbefugter Zugriff auf Ihre Redis-Daten über die Browser-Benutzeroberfläche verhindert wird.
Warum Sie Redis Commander auf Hostinger ausführen sollten
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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