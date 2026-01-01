LightRAG mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Ein einfaches und schnelles Framework für abrufgestützte Generierung, das Vektorsuche mit Wissensgraphen für die Analyse komplexer Dokumente kombiniert.
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Was Sie mit LightRAG erstellen können
LightRAG ist ein leichtgewichtiges Retrieval-Augmented Generation Framework, das entwickelt wurde, um komplexe Dokumente in Bereichen wie Recht, Gesundheitswesen und Finanzen zu analysieren. Es überbrückt die Lücke zwischen vektorbasierter RAG und graphenbasierter RAG, indem es Wissensgraphen und Vektor-Embeddings zusammen in einer einzigen Dual-Level-Architektur verwaltet, wodurch die erforderlichen LLM-Aufrufe sowohl bei der Indizierung als auch bei der Abfragezeit im Vergleich zu Community-Report-basierten GraphRAG-Implementierungen drastisch reduziert werden.
Das Selbst-Hosting von LightRAG auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Dokumente, Embeddings und Ihren Wissensgraphen vollständig unter Ihrer Kontrolle. Verbinden Sie sich mit OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic oder jedem OpenAI-kompatiblen Endpunkt und aktualisieren Sie Wissensdatenbanken inkrementell, ohne den globalen Index neu aufzubauen – so bleiben dynamische Daten aktuell, ohne exorbitante Neubearbeitungskosten zu verursachen.
Wichtige Funktionen von LightRAG
Zweistufiges Retrieval
Vektor-Embeddings und Wissensgraphen-Entitäten vereinen sich in einer Pipeline, übertreffen die flache Vektorsuche bei der dokumentübergreifenden Schlussfolgerung und halten gleichzeitig die Indexierungskosten niedrig.
Inkrementelle Wissensaktualisierungen
Neue Dokumente werden in den bestehenden Graphen zusammengeführt, ohne den globalen Index neu aufzubauen, sodass dynamische Daten ohne aufwendige Neuverarbeitung aktuell bleiben.
Unterstützung für Multi-LLM-Anbieter
Verbinden Sie sich mit OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock oder jedem OpenAI-kompatiblen Endpunkt, ohne Prompts neu schreiben oder Ihre Dokumente neu indizieren zu müssen.
Fünf Abfragemodi
Wechseln Sie zwischen Naive, Lokale, Globale, Hybride und Mix-Abrufstrategien, um die Abfragekomplexität mit Latenz- und Kostenanforderungen abzugleichen.
Integrierte Web-UI
Browserbasiertes Dashboard zum Erfassen von Dokumenten, Ausführen von Abfragen und interaktiven Visualisieren des generierten Wissensgraphen.
REST API für Integrationen
Authentifizierte REST-Endpunkte ermöglichen es Ihnen, LightRAG in bestehende Anwendungen einzubetten und Dokumenten-Ingestions-Pipelines zu automatisieren.
Warum Sie LightRAG auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.