LightRAG ist ein leichtgewichtiges Retrieval-Augmented Generation Framework, das entwickelt wurde, um komplexe Dokumente in Bereichen wie Recht, Gesundheitswesen und Finanzen zu analysieren. Es überbrückt die Lücke zwischen vektorbasierter RAG und graphenbasierter RAG, indem es Wissensgraphen und Vektor-Embeddings zusammen in einer einzigen Dual-Level-Architektur verwaltet, wodurch die erforderlichen LLM-Aufrufe sowohl bei der Indizierung als auch bei der Abfragezeit im Vergleich zu Community-Report-basierten GraphRAG-Implementierungen drastisch reduziert werden.

Das Selbst-Hosting von LightRAG auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Dokumente, Embeddings und Ihren Wissensgraphen vollständig unter Ihrer Kontrolle. Verbinden Sie sich mit OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic oder jedem OpenAI-kompatiblen Endpunkt und aktualisieren Sie Wissensdatenbanken inkrementell, ohne den globalen Index neu aufzubauen – so bleiben dynamische Daten aktuell, ohne exorbitante Neubearbeitungskosten zu verursachen.