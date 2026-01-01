Checkrr ist ein Open-Source-Bibliotheksintegritätsscanner, der große Mediensammlungen vor stiller Korruption schützt. Er führt ffprobe-, Magic-Number- und Mimetype-Prüfungen für jede Video-, Audio- und Untertiteldatei in Ihrer Bibliothek durch, hasht dann verifizierte Dateien in einer bbolt-Datenbank, sodass zukünftige Scans bekannte, gute Inhalte überspringen und in Minuten statt in Stunden abgeschlossen werden.

Wenn eine Datei die Überprüfung nicht besteht, verbindet sich Checkrr mit dem von Ihnen bereits verwendeten arr-Stack – Sonarr, Radarr oder Lidarr –, löscht die beschädigte Kopie und löst einen neuen Download über den entsprechenden Dienst aus. Das Selbst-Hosting von Checkrr hält Ihr Medieninventar unter Ihrer eigenen Kontrolle, ohne API-Limits von Drittanbietern und ohne laufende Kosten.