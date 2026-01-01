LinkAce ist ein Open-Source-Lesezeichenarchiv, das für Personen entwickelt wurde, die eine langfristige, organisierte Verwahrung jedes gesammelten Links wünschen. Es erfasst Titel und Beschreibungen automatisch, überwacht gespeicherte URLs auf defekte oder verschobene Ziele und kann Seiten an das Internetarchiv übergeben, damit wichtige Quellen auch dann erreichbar bleiben, wenn die ursprüngliche Website verschwindet.

Das Selbst-Hosting von LinkAce auf Ihrem eigenen VPS schützt Ihre Lesehistorie, Forschungsergebnisse und geteilten Listen vor Trackern Dritter und proprietären Lesezeichendiensten. Die enthaltene MariaDB-Datenbank und der Redis-Cache bieten Ihnen eine schnelle, private Wissensdatenbank, die Sie vollständig besitzen, mit Browser-Bookmarklets, RSS-Feeds und einer vollständigen REST-API für Integrationen.