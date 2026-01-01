Installieren Sie LinkAce als Ein-Klick-Installation.
Selbstgehostetes Lesezeichenarchiv mit automatischer Linküberwachung, Volltextsuche und einer vollständigen REST-API.
Wählen Sie einen VPS-Plan für LinkAce
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LinkAce erstellen können
LinkAce ist ein Open-Source-Lesezeichenarchiv, das für Personen entwickelt wurde, die eine langfristige, organisierte Verwahrung jedes gesammelten Links wünschen. Es erfasst Titel und Beschreibungen automatisch, überwacht gespeicherte URLs auf defekte oder verschobene Ziele und kann Seiten an das Internetarchiv übergeben, damit wichtige Quellen auch dann erreichbar bleiben, wenn die ursprüngliche Website verschwindet.
Das Selbst-Hosting von LinkAce auf Ihrem eigenen VPS schützt Ihre Lesehistorie, Forschungsergebnisse und geteilten Listen vor Trackern Dritter und proprietären Lesezeichendiensten. Die enthaltene MariaDB-Datenbank und der Redis-Cache bieten Ihnen eine schnelle, private Wissensdatenbank, die Sie vollständig besitzen, mit Browser-Bookmarklets, RSS-Feeds und einer vollständigen REST-API für Integrationen.
Wichtige Funktionen von LinkAce
Automatisierte Linküberwachung
Geplante Überprüfungen kennzeichnen defekte oder verschobene Links, damit Ihr Archiv nicht unbemerkt mit der Zeit verfällt.
Internet Archive Sicherung
Gespeicherte URLs automatisch an die Wayback Machine senden und lesbare Kopien von verschwindenden Seiten aufbewahren.
Listen, Tags und Suche
Organisieren Sie Lesezeichen mit verschachtelten Listen und Tags und finden Sie dann alles schnell durch eine erweiterte gefilterte Suche.
Vollständige REST-API
Integrieren Sie LinkAce mit Browser-Erweiterungen, mobilen Clients, Zapier und benutzerdefinierten Skripten über eine vollständig dokumentierte API.
Öffentliche und private Links
Markieren Sie jedes Lesezeichen als privat, intern oder öffentlich und teilen Sie kuratierte Sammlungen über dedizierte RSS-Feeds.
HTML Import und Export
Importieren Sie vorhandene Browser-Lesezeichen oder exportieren Sie Ihr vollständiges Archiv jederzeit ohne Anbieterbindung.
Warum Sie LinkAce auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.